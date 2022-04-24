الشارقة ينهي موسم اليد بالتتويج بكأس ناشئي اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج فريق ناشئي كرة اليد بنادي الشارقة بكأس الإمارات للناشئين عقب فوزه الكبير على فريق الجزيرة 34/22 بنهاية المباراة الختامية للبطولة التي احتضنتها الصالة الرياضية بنادي العين مساء اليوم، وكان الشارقة قد حسم النتيجة بفوزه بالشوط الأول 16/11، وبذلك يكون قد حقق العلامة الكاملة بالبطولة والتي شهدت مشاركة 9 فرق، وبذلك يسدل الستار على موسم كرة اليد 2021/2022 والذي انطلق بمنتصف شهر سبتمبر 2021.

وعقب ختام المباراة قام عبد الله الكعبي الأمين العام المساعد لاتحاد اليد بتتويج فريق الشارقة بكأس البطولة والميداليات الذهبية وفريق الجزيرة الوصيف بالميداليات الفضية، وتم تكريم حكام المباراة وهم: راشد محمد وأحمد الماس وخميس العشر ومحمد جمعة وإدارة نادي العين مستضيف الختام.

وبذلك تكون كرة اليد بنادي الشارقة قد كتبت تاريخاً جديداً في اللعبة ورقم قياسي شرجاوي ملكي بإحراز 11 لقباً من 11 بطولة متاحة في الموسم الرياضي 2021-2022 .

● 4 بطولات من 4 فريق الرجال

● 3 ألقاب من 3 فريق الشباب

● 2 بطولة من 2 فريق الناشئين

● دوري الأشبال

● دوري الصغار

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