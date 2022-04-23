غداً.. الدور نصف النهائي لكأس الإمارات للكرة الشاطئية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تُقام غداً الأحد مباراتا الدور نصف النهائي لبطولة كأس الإمارات لكرة القدم الشاطئية للموسم الرياضي 2021-2022، وتجمع المباراة الأولى فريقي الوصل وشباب الأهلي، وفي المباراة الثانية يلتقي فريقا ايه اف سي مع شباب الأهلي (ب).

وكانت مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات التي أختتمت أمس الجمعة قد أسفرت عن فوز فريق الوصل على فريق الكوماندوز ( 7 – 0 ) وبالنتيجة نفسها حقق رويال تيم الفوز على الجوارح، فيما فاز شباب الأهلي ب على دبا الحصن ( 13 – 2 )، وأيه إف سي على الأشاوس ( 10 – 9 ).

وتأهلت فرق الوصل وأيه إف سي وشباب الأهلي للدور قبل النهائي للبطولة بعد صدارتهم للثلاث مجموعات برصيد 6 نقاط، وأكمل فريق شباب الأهلى (ب) عقد الفرق المتأهلة بعد اختياره كأفضل ثان.

ووفقاً لنظام البطولة، يتأهل الفريقان الفائزان إلى المباراة النهائية المقرر لها بعد غداً الإثنين.

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