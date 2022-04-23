بني ياس والوحدة إلى نهائي كأس رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تأهل بني ياس والوحدة لنهائي فئتي الرجال والسيدات ضمن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، المقامة في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية فيما يتنافس العين والجزيرة على المركز الثالث للرجال، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وبالمز الرياضية «تيم 777» على المركز الثالث للسيدات.

وأشاد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو بمستوى التنظيم للبطولة ونجاحها في استقطاب نخبة اللاعبين ما يؤكد مكانة البطولة الرائدة على الساحة المحلية، وأشار إلى أن البطولة تشكل داعماً رئيساً لاستراتيجية وخطط الاتحاد المتصلة بتطوير اللعبة والمنتخبات وتعزيز حضورها وانتشارها بين فئات المجتمع المختلفة، منوهاً بالمستوى الكبير للاعبين المشاركين وخاصة لاعبي المنتخب الوطني الذين يشكلون قيمة مضافة نتيجة لخبرتهم وتجربتهم الثرية على أبسطة البطولات العالمية.

وأكد الظاهري أهمية البطولات المحلية التي يحرص الاتحاد على إقامتها لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين من مختلف أنحاء الدولة في اختبار مهاراتهم استعداداً للبطولات الدولية، بجانب دورها في ترسيخ تطور رياضة الجوجيتسو وانتشارها في إمارات الدولة كافة.

وتقدم الظاهري بالشكر لكل الأندية والأكاديميات لإسهامها في إنجاح البطولة، كما تقدم بالشكر إلى شركاء الاتحاد ورعاته الداعمين لتطبيق استراتيجيته الطموح التي تحظى باهتمام العالم كنموذج رائد في نشر وتطوير اللعبة وصناعة الأبطال.

تعليمات

قالت أشواق الخوري لاعبة أكاديمية الوحدة إن الفريق أدى بشكل قوي، وطبق تعليمات الجهاز الفني، وبالتالي ضمن الوصول إلى النهائي، وتعاملنا باحترافية عالية مع هذه البطولة، ومع منافسينا وتدربنا بقوة وبتركيز عالٍ في الأيام الماضية، ولا بد من أن نعترف بأن لاعبي ولاعبات الجوجيتسو في الدولة محظوظون بالبطولات القوية التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والتي تمهد لبروز المواهب وتأهيل وصناعة الأبطال والبطلات بأعلى معايير الجودة العالمية.

وأعرب البطل العالمي زايد الكثيري عن سعادته ببلوغ النهائي وتعاظم فرصه في الفوز باللقب مع فريقه، مؤكداً أن بني ياس جاهز لمواصلة مسيرته الناجحة، وقال: إن أجندة الموسم تحفل بالعديد من البطولات التي تحظى بمشاركة أهم النجوم من مختلف الأندية بما يسهم في صقل الخبرات وتعزيز جهوزية أعضاء المنتخب لما هو قادم.

اللقب

وقالت شما الكلباني لاعبة نادي بني ياس التي نجحت مع فريقها في التأهل إلى النهائي إن الإنجاز لن يكتمل إلا بإحراز اللقب، وإن فريقها جاهز لتحقيق هذا الهدف متسلحاً بالعزيمة والإصرار ودعم الجماهير الوفية.

وأثنت الكلباني على جهود الاتحاد في توفير بطولة استثنائية وبيئة تنافسية محفزة على الانتصار تليق بمكانة الدولة الرائدة على ساحة الجوجيتسو العالمية.

وأكّد سالم مبارك زايد لاعب أكاديمية الوحدة جدارة فريقه في التأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة للجوجيتسو بعد نجاحه في التفوق على أبرز الفرق المشاركة، منوهاً بصعوبة النزال الأخير أمام نادي العين الذي قدم لاعبوه مستويات عالية. وقال: حسمنا المنافسة في نصف النهائي من خلال التركيز على أصغر التفاصيل وهو الأمر الذي صنع الفارق لنا في النهاية.

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