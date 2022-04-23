كلباء يسيطر على ذهب «دولية الناشئين» للشطرنج

المصدر: الشارقة-البيان الرياضي

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أحكم نادي اتحاد كلباء سيطرته على المراكز الأولى في بطولة كلباء الدولية للناشئين للشطرنج السريع والتي نظمها بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة بمشاركة جميع أندية الشارقة الشطرنجية، وجاءت صدارة كلباء بعد تحقيق لاعبيه لذهبية فئتي تحت 14 سنة وتحت 12 سنة وفضية تحت 8 سنوات و12 سنة وبرونزية تحت 12 سنة.

واختتمت البطولة بحضور الدكتور خالد سيف الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي كلباء وسعيد خلفان المزروعي نائب رئيس مجلس الإدارة وعلي عبيد المراشدة عضو مجلس إدارة النادي و خلفان الدرمكي المدير الإداري للنادي.

وانتزع الموهوب محمد الحوامدة لاعب كلباء ذهبية فئة تحت 14 سنة عن جدارة فيما ذهبت الفضية للاعب مليحة راشد العوضي، و جاء لاعب أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج نور محمد ثالثاً.

وأحكم كلباء سيطرته على بطولة تحت 12 سنة، وحقق لاعبوه سالم البلوشي وأحمد البدواوي وتيم فداء المراكز الثلاثة الأولى.

وفاز نادي مليحة بذهبية فئة تحت 10 سنوات عبر لاعبه المتألق أحمد الصباغ، فيما جاء ساها باهرات وزوهيث سبل من أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج بالمركزين الثاني والثالث.

وفي فئة البراعم تحت 8 سنوات فاز ساوفيش لاعب أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج بالذهبية، وجاء لاعب كلباء مايد المزروعي بالمركز الثاني، ونالت شمة سلطان الكتبي لاعبة الذيد المركز الثالث.

وثمّن الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي، الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج جهود إدارة نادي اتحاد كلباء في إنجاح البطولة وعبّر عن سعادته بمشاركة عدد كبير من اللاعبين الناشئين، والذي يعكس رغبة أندية الشارقة لتطوير الموهوبين، وزيادة عدد المنتسبين لرياضة الشطرنج.

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