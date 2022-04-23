كايابا بطل البليتز الخاطف في مهرجان العين للشطرنج

المصدر: العين - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج الدولي الهندي جون فنسنت كايابا بلقب بطولة الشطرنج الخاطف البليتز ضمن منافسات مهرجان رمضان الدولي للشطرنج،محققاً 8 نقاط وحل في المركز الثاني الدولي الفلبيني ديلورو برصيد 7.5 نقاط وجاء الأستاذ الدولي المغربي علي صبار ثالثاً، ينظم المهرجان نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بمشاركة كبيرة من لاعبي الجاليات والدول العربية والخليجية والآسيوية ولاعبي ولاعبات نادي العين. شارك في بطولة الشطرنج الخاطف 49 لاعباً ولاعبة من 7 دول هي الهند والفلبين والبحرين ومصر وسوريا والمغرب والإمارات، حضر الختام وتوج الفائزين، سعيد حسن البلوشي المدير التنفيذي للشؤون الإدارية لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

تقام بطولات المهرجان بإشراف المنظم الدولي مدير البطولة المهندس طارق علي الطاهر مدير البطولة.

أقيمت بطولة الشطرنج الخاطف طبقاً للنظام السويسري من 9 جولات وترأس لجنة الحكام،الدولي الإماراتي أحمد النعيمي وعاونه الحكم الفيدرالي المصري أحمد عادل وأحمد الهاملي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز