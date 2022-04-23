أبوظبي تستضيف اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للشطرنج

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن الاتحاد الآسيوي للشطرنج استضافة أبوظبي اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للشطرنج، في فندق سوفيتيل الكورنيش أبوظبي يومي 27 و28 الجاري، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وموانئ أبوظبي، ومجلس الإمارات لتنمية علاقات العمل، ومكتب ريد الظاهري للمحاماة والاستشارات القانونية.جاء الإعلان عن الاستضافة خلال المؤتمر الصحافي بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور الدكتور عبدالله الوحشي الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وعبدالله المحرمي مستشار نائب رئيس مجموعة موانئ أبوظبي.

وثمن الوحشي دعم القيادة الرشيدة لتأكيد ريادة وتميز أبوظبي في استضافة أكبر المؤتمرات والأحداث العالمية الرياضية، وبين أن اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للشطرنج المرتقب هو أول اجتماع حضوري بعد جائحة «كورونا»، ويتم خلاله بحث ترتيبات إقامة الأولمبياد العالمي للشطرنج في مدينة تشيناي في الهند من 28 يوليو حتى 10 أغسطس 2022، وإجراءات انتخابات الاتحاد الدولي للشطرنج للدورة 2022 - 2026.

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