«فزاع» يحلق بلقب سباعيات «دبي لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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حلّق فريق فزاع بلقب «سباعيات كرة القدم» في ختام مهرجان نادي دبي لأصحاب الهمم الذي أسدل الستار عليه، أول من أمس، في نسخة استثنائية اشتملت على العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والمجتمعية، فيما ذهب المركز الثاني إلى فريق السعادة والثالث إلى شركاء التحدي.

وحصل «إكسبو» على المركز الأول في الكرة الطائرة تلاه في المركز الثاني «السعادة»، بينما كان المركز الثالث من نصيب «شركاء التحدي»، وفاز عيسى حاجز بالمركز الأول في الريشة الطائرة «ذهني ذكور»، ووليد خالد «إعاقة سمعية» ومحمود طيفور «موظفين»، وزكية أحمد «ذهني فتيات» بينما تصدر حمد جلال مسابقة الشطرنج «إعاقة سمعية مختلط».

الرماية

وفي مسابقة الرماية لأصحاب الهمم «النخبة» ذهب المركز الأول لعائشة المهيري تلتها في المركز الثاني عائشة الشامسي وزين عمر زين في المركز الثالث، بينما كان المركز الأول للمسابقة نفسها «موظفين» من نصيب محمد فهمي.

وفي مسابقة تنس الطاولة «حركي مختلط» ذهب المركز الأول لإبراهيم سالم، بينما تصدر محمد الماس «تنس الطاولة وقوف»، فيما ذهب المركز الأول للبوتشي «ذهني ذكور» المجموعتين الأولى والثانية إلى جعفر القميش وعبد العزيز عبد الكريم، وفاز بالمركز الأول «فتيات» المجموعتين الأولى والثانية حمدة عبيد وغلا حسين، بينما فاز بالمركز الأول «بصري بنات» نورة الزرعوني ومها سالم وكلثوم علي ومنى مال الله وحققت المركز الأول «حركي بنات»، خلود الحسني، ميثاء بن بليل وندى أحمد.

وقام ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وماجد العصيمي المدير التنفيذي، بتتويج الفائزين في المسابقات الرياضية المختلفة، وحسن المزروعي ومنى حماد عضوا مجلس إدارة النادي بتتويج الفائزين في المسابقات الثقافية والمجتمعية.

وحضر حفل الختام وفد ياباني من فرق العمل المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، وبدأ الحفل بالنشيد الوطني، ثم تم عرض فيديو توثيقي عن النسخة الحالية للمهرجان أعقبه قصيدة من إبراهيم صفاء بعنوان «نعاهدك يا أبونا» مهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما قدمت منى عبد الله، عضو النادي، أنشودة.

إنجازات

وأعرب ثاني جمعة بالرقاد عن سعادته بنجاح المهرجان مثمناً الإنجازات التي يحققها «أصحاب الهمم» في كل المجالات ووصفهم بأنهم أصحاب همة عالية غيروا أفكار الآخرين ومثلوا الروح الرياضية السامية خلال المهرجان.

ووجه بالرقاد الشكر إلى أولياء أمور المشاركين في المهرجان الذين حفزوا أبناءهم للتواجد في مثل هذه الفعاليات المجتمعية المهمة.

وأثنى على جهود فرق العمل مما كان له المرود الإيجابي في وصول هذه النسخة الاستثنائية إلى آفاق النجاح المنشود والذي أسعد «أصحاب الهمم» والمشاركين في الفعاليات المختلفة وأولياء أمورهم.

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