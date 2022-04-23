«شرطة دبي» بطل البادل تنس للمؤسسات

المصدر: دبي – فائز بجبوح

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توج محمد مبارك المطيوعي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي ببلدية دبي - بحضور أحمد أهلي رئيس شركة دون بادل، وأحمد إبراهيم مدير الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي - فريق شرطة دبي المكون من سعيد المري وعبد الله أهلي، بكأس البطولة الأولى لبلدية دبي للبادل تنس للمؤسسات الحكومية بدبي، والتي اختتمت بملاعب نادي بلدية دبي بمنطقة القرهود.

جاء التتويج عقب فوز فريق شرطة دبي البطل على فريق موانئ دبي العالمية الوصيف والمكون من عامر أهلي وماجد أهلي بمجموعتين دون رد بنتيجة 6 - 3 و6 - 2، وحل فريق جمارك دبي ثالثاً ويضم عامر البستكي وعمر البستكي. وحرصت اللجنة المنظمة على إقامة سحوبات في الختام، وتم منح الفائزين مضارب تنس وجوائز تقديرية.

جهود

وأكد وليد الشيباني رئيس قسم نادي بلدية دبي، أن البطولة أقيمت بمشاركة 17 فريقاً مثلها 34 لاعباً من الدوائر والمؤسسات الحكومية بدبي، وتم تقسيمها إلى 4 مجموعات، وثمن الجهود الكبيرة التي قامت بها اللجنة المنظمة والعاملون بنادي البلدية.

ووجه محمد مبارك المطيوعي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي ببلدية دبي التهنئة لفريق شرطة دبي لفوزه بكأس النسخة الأولى للبطولة، وأشاد بمستوى الفرق الثلاثة الأولى، والمستوى الفني بشكل عام للبطولة، وأعرب عن سعادته بالنجاحات التي صاحبت البطولة في نسختها الأولى.

وأكد حرص بلدية دبي على إقامة البطولة سنوياً وبصورة أكثر شمولية وتطوراً بكافة مجالاتها، وقال: ملاعب البادل تنس والتي تم البدء في إنشاء البعض منها ستكتمل خلال الفترة المقبلة وسيتم الإعلان عن مفاجآت سارة للجميع، في ظل الانتشار الواسع للعبة.

ووجه المطيوعي شكره لمجلس دبي الرياضي لدعمه واهتمامه بالرياضة والرياضيين ولعبة البادل تنس من ضمن هذه الرياضات التي تشهد انتشاراً من حيث الكم والنوع، وثمن الدعم والرعاية من شركة دون بادل للتنس التي تدير وتشرف على ملاعب البادل تنس بتوجيهات ومتابعات ودعم رئيسها أحمد عبد الله أهلي.

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