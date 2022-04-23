منظومة رقمية لتسجيل لاعبي البولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلن اتحاد الإمارات للبولو أنه يعكف على إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم منافسات اللعبة بالدولة وإعداد منظومة رقمية متكاملة للقيد وتسجيل اللاعبين وفق استراتيجية علمية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد خلف الحبتور.

وأكد محمد عبد الغفار الأمين العام للاتحاد، أن المجلس قام بتسمية سيف الزعابي نائباً للأمين العام، وتم استكمال تشكيل اللجان، حيث يترأس لجنة تصنيف اللاعبين محمد عبد الغفار وتضم كلاً من توريجيتار المدير الفني للاتحاد ومونتفردي وقيجرمو كوتينيو وهوجو بارابوجي ورودلفو دو وتوماس اريارتي، ممثل منتجع ونادي الحبتور للبولو، وماركوس ممثل نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وتيم وارد ممثل نادي دبي للبولو والفروسية، ولويسا داوناي ممثل نادي نخيل الصحراء للبولو، وتم تشكيل لجنة الانضباط برئاسة أحمد السماج وتضم كلاً من عارف المزروعي وتوريجيتار وبيتر رايت وآدم سنودن.

قرر المجلس تنفيذ قانون تصنيف اللاعبين بالموسم المقبل، ولن يسمح لأي لاعب باللعب بتصنيف أقل بفارق (2) جول بين تصنيف اتحاد الإمارات وتصنيف أي اتحاد آخر إذا كان الفارق قد تم قبل 1 ديسمبر.

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