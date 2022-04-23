الهاشمي والكثيري بطلا «العين للبادل تنس»

المصدر: العين - البيان الرياضي

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اختتمت بطولة العين الرمضانية (للبادل تنس) بنسختها الأولى التي أقيمت بملاعب AWP في مدينة العين، تحت رعاية الشيخ ذياب محمد بن ركاض العامري والذي توج فريق معاذ الهاشمي وزكريا الكثيري بالمركز الأول، وجاء فريق محمد الكتبي وراشد الكتبي ثانياً.

وأكد الشيخ ذياب محمد بن ركاض إن رياضة البادل التنس من الرياضات العصرية الممتعة عند الشباب وتشهد حالياً إقبالًا كبيراً عند المجتمع والرياضيين وهي تناسب جميع الأعمار ومختلف الفئات تحت مظلة اتحاد الإمارات للبادل تنس برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مؤكداً أن انتشار اللعبة في الدولة يعود لدعم القيادة الرشيدة للقطاعات الشبابية وتوفير الإمكانيات الكبيرة للأندية والفرق كافة، متوجهاً بالشكر إلى الفرق المشاركة والمنظمين والمتطوعين الذين كانوا وراء نجاح التنظيم خلال شهر رمضان المبارك تعزيزاً للترابط بين الأفراد ورفع قيمة مشاركة الشباب في الألعاب الرياضية.

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