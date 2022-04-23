إقبال كبير على «دلما التاريخي» للمحامل الشراعية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تشهد عمليات التسجيل للمشاركة في النسخة الخامسة من مهرجان سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، إقبالاً كبيراً، ومن المتوقع أن يصل عدد البحارة المشاركين إلى 3 آلاف بحار من مختلف أنحاء الدولة، وأكثر من 110 محامل شراعية، ويتمتع المهرجان بسمعة كبيرة من خلال النجاحات التي حققها على مدار النسخ الأربع الماضية، ويقام المهرجان في الفترة من 7 إلى 20 مايو المقبل بجزيرة دلما التاريخية، وينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وتبلغ إجمالي جوائزه 25 مليون درهم لأصحاب المراكز من الأول وحتى المائة، وهي الجوائز الأغلى والأضخم في تاريخ السباقات التراثية البحرية في الدولة والمنطقة ويستمر فتح باب التسجيل حتى 28 الجاري.

اجتماع

وتعقد اللجنة المنظمة للسباق برئاسة أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية والعضو المنتدب، اجتماعاً تنويرياً مع النواخذة تحت إشراف نادي أبوظبي للرياضات البحرية، عقب إغلاق باب التسجيل، لشرح التفاصيل والشروط والمواصفات الخاصة بالمشاركة في السباق من النواحي كافة، كما بدأ النادي توزيع كتيب الشروط على البحارة المسجلين متضمناً كل اللوائح والإجراءات المتبعة خلال المهرجان.

وأعلنت اللجنة المنظمة أنه سيتم تحديد يوم إقامة السباق بعد التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية وتحديد مدى ملاءمة حالة الجو لإقامة السباق.

وتبلغ المسافة الكلية للسباق 68 ميلاً بحرياً بما يعادل 125 كيلومتراً، وينطلق من جزيرة دلما التاريخية، ويمر بجزر مختلفة هي جزيرة دلما ثم صير بني ياس وجزيرة غشة وأم الكركم والفطاير والبزم والفياي ومروح وصولاً إلى جزيرة جنانه قبل الرسو عند خط النهاية في ميناء المرفأ.

تحضيرات

وأكد ماجد عتيق المهيري، نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباق، أن التحضيرات الخاصة بالنسخة الخامسة من السباق التاريخي تسير وفق المخطط وبحسب الجدول الزمني الذي تم إعداده مسبقاً، مشيراً إلى أن عملية التسجيل تشهد إقبالاً وتفاعلاً كبيرين من جانب البحارة من مختلف إمارات الدولة. وقال: إن سباق دلما التاريخي بات يحظى بسمعة كبيرة في عالم الرياضات التراثية البحرية نظراً لأنه السباق الأكبر والأشهر في تاريخ سباقات المحامل الشراعية، وجميع البحارة يسعون للمشاركة في هذا الحدث المهم.

وأضاف أن اللجنة المنظمة تسعى لخروج السباق في نسخته الخامسة بالشكل الأمثل ولتحقيق نجاحات أكبر من الأعوام الماضية، مشدداً على أهمية الالتزام بالشروط والمواصفات والإجراءات التي حددتها اللجنة للمشاركة، معرباً عن ثقته التامة في التزام جميع المشاركين بالإجراءات الاحترازية.

ويعد مهرجان سباق دلما الأضخم في تاريخ سباقات التراث البحري، سواء من ناحية عدد المشاركين أو الجوائز المالية أو مسافة السباق.

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