العواني: أندية الألعاب الفردية إضافة في مسيرة الإنجازات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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رحب عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بأعضاء مجالس إدارات أندية الألعاب الفردية الجديدة، وتشمل أندية أبوظبي لألعاب القوى، أبوظبي للرياضات المائية، أبوظبي للقوس والسهم، أبوظبي للمبارزة، أبوظبي لرفع الأثقال، أبوظبي لكرة المضرب، جاء ذلك خلال الملتقى الذي استضافه مجلس أبوظبي الرياضي في مقره، ونقل العواني تحيات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، للأعضاء الجدد، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم الجديدة نحو تحقيق التفوق والإنجازات الرياضية، ودعم مسيرة التنمية الرياضية في أبوظبي.

وشدد العواني على أهمية دور الأندية الجديدة في تطوير قطاع الرياضة والرياضيين في أبوظبي، مبيناً أنها تعتبر إضافة مهمة في مسيرة الإنجازات، ونقلة نوعية للنهوض بالعديد من الألعاب الفردية، والوصول إلى منصات التتويج العالمية.

وقال: تقع على عاتق الأندية الجديدة مسؤولية اكتشاف المواهب وصقل المهارات وصناعة الأبطال الأولمبيين، ما يشكل دعماً إضافياً لمسيرة الاتحادات الوطنية ومشاركاتها، وصولاً لجني الثمار وتحقيق الميداليات الأولمبية الملونة في مختلف الألعاب الفردية.

وأشار الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي إلى أن الأندية الجديدة ستلعب دوراً هاماً وكبيراً في تعزيز جودة الحياة في أبوظبي، من خلال جعل الرياضة أسلوباً للحياة اليومية، كما ستساهم الأندية برسم صورة جميلة لقيم السلام والتسامح والاحترام، من خلال إشراك الجميع من مواطنين ومقيمين جنباً إلى جنب في جميع الألعاب.

متطلبات

قدم طلال مصطفى الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، عرضاً مفصلاً لأعضاء مجالس إدارات الأندية الجديدة، بيّن فيه متطلبات استكمال عملية الإنشاء، بدءاً من النظام الأساسي، والرؤية والرسالة والاستراتيجية، والهيكل التنظيمي، وتوفير المنشآت، والاجتماع مع الاتحاد المعني، ووضع النظام المالي، وخطة إنشاء وتشكيل الفرق، وشرح الهاشمي، خطة متابعة مجلس أبوظبي الرياضي لأعمال الأندية الجديدة بدءاً من الشهر الجاري، وصولاً إلى شهر أبريل من العام المقبل 2023، والشروط الفنية لاستحقاق الدعم المالي، ومخصصات الدعم السنوي، ودعم المشاركات الخارجية، ودعم تنظيم البطولات، ودعم الإنجازات الرياضية، ومختلف الأمور الفنية التي سيقدمها المجلس للأندية الجديدة.

الخارطة الاستراتيجية

وعرض أحمد إسماعيل الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي في مجلس أبوظبي الرياضي، الخارطة الاستراتيجية للمجلس، والأهداف الرئيسية التي وضعتها حكومة أبوظبي، والتي تشمل الحفاظ على صحة السكان عقلياً وجسدياً، ورفع مستوى النشاط البدني والرياضة المجتمعية، ورعاية الموهوبين رياضياً ودعم البرامج التي تساهم في تمويلهم، وتنويع الرياضات المتوفرة وتشجيع ممارستها وصولاً إلى الاحتراف، وإعداد وتأهيل الكوادر والقيادات الرياضية لمختلف الرياضات ومختلف فئات المجتمع وتطوير الرياضات الفردية والجماعية على حد سواء، ووضع وتطبيق الأطر التنظيمية اللازمة لعمل الأندية والمنشآت الرياضية ومنشآت الطب الرياضي، وتوفير البنية التحتية في مختلف مناطق أبوظبي، ودعم مشاركات العنصر النسائي وأصحاب الهمم في مختلف الرياضات.

وأكد الحوسني على أهمية دور مجالس إدارات الأندية الجديدة في اعتماد الخطة الاستراتيجية، إدارياً وفنياً ومالياً، والاطلاع على سير وتنفيذ خطط العمل، واعتماد الهياكل التنظيمية، وتطبيق اللوائح وسلم الصلاحيات، وتعيين موظفي الأجهزة الفنية، وإعداد الخطط المالية السنوية، ومناقشة واعتماد الحسابات الختامية وعرضها على المجلس، وغيرها من المهام الموكلة إليها.

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