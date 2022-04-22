دواثلون ياس يبدأ الاثنين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تنظم حلبة مرسى ياس الاثنين المقبل سباق دواثلون ياس بأجوائه الاحتفالية، ضمن فئات الرجال والسيدات والفرق والصغار بجانب الفئات المفتوحة والماسترز والخبراء، ويتنافس المشاركون على مسار سباقات الفورمولا1 في حلبة مرسى ياس في اختبار التحمل بمسافته البالغة 27.5 كيلومترًا، والمكون من الجري لمسافة 5 كيلومترات، وركوب الدراجة الهوائية لمسافة 20 كيلومترًا، ثم الجري لمسافة 2.5 كيلومتر قبل عبور خط النهاية. ويتيح المنظمون لهواة أنشطة اللياقة البدنية المشاركة في السباق ضمن فرق أو بشكل منفرد ليفوز أفضل المتسابقين في مختلف الفئات بجوائز مميزة، ويفتح المنظمون باب المشاركة أمام الراغبين في كل من فئتي سبرينت دواثلون للمنافسات الفردية، وسبرينت دواثلون التتابع للفرق، وتبلغ قيمة جائزة المركز الأول في كل من فئات الرجال والسيدات والفرق 2500 درهم.

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