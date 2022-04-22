جابر وبادوسا وجهاً لوجه في ربع نهائي دورة شتوتغارت للتنس

المصدر: أ ف ب

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ضربت التونسية أنس جابر، المصنفة عاشرة عالميًا، والإسبانية باولا بادوسا الثالثة، موعدًا في الدور ربع النهائي لدورة شتوتغارت لكرة المضرب على الملاعب الترابية، بتخطيهما الخميس عقبة الروسية داريا كاساتكينا والكازاخستانية إيلينا ريباكينا تواليًا.

وحققت جابر فوزها الثالث في خامس مواجهة مع كاساتكينا (26 عالميًا) بتفوقها عليها 6-3، 6-3 والثالث لبادوسا في رابع لقاء مع ريباكينا (19) بصعوبة 6-2، 4-6، 7-6 (7/4).

وكانت جابر، المصنفة سابعة في الدورة، عادت من تأخر بمجموعة الثلاثاء ضد التشيكية ماركيتا فوندروتشوفا قبل أن تحسم الامور لصالحها في أولى مشاركاتها في شتوتغارت.

ووصلت جابر (27 عامًا) قبل أسبوعين الى نهائي دورة تشارلستون وخسرته ضد السويسرية بليندا بنتشيتش، كان الخامس لها في مسيرتها الاحترافية، علمًا أن التونسية تبحث عن لقبها الثاني في مسيرتها بعد الذي توجت به في دورة برمنغهام الإنكليزية العام الفائت عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبًا في دورات رابطة المحترفات.

أما بادوسا، المصنفة ثانية في الدورة التي تقدم مستويات مميزة منذ الموسم الماضي ما سمح لها بالتقدم هذا العام الى المركز الثالث في التصنيف العالمي، هو الاعلى في مسيرتها، فتسعى للقبها الثاني هذا العام بعد تتويجها بدورة سيدني في بدايته.

وسبق لبادوسا وجابر أن تواجهتا ثلاث مرات وكان الفوز من نصيب الإسبانية في مناسبتين، آخرهما في نصف نهائي إنديان ويلز لدورات الألف العام الماضي قبل أن تمضي وتحقق اللقب.

وبلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة رابعة عالميًا، ربع النهائي بفوزها على الكندية بيانكا أندرييسكو (121) العائدة الى المنافسات 6-1، 3-6 و6-2.

وستجدد سابالينكا، الباحثة عن لقبها الاول هذا الموسم، تاليًا لقاءها مع الإستونية أنيت كونتافيت السادسة عالميًا التي تفوقت بصعوبة على الروسية إيكاترينا ألكساندروفا (39) بعد تأخرها بمجموعة قبل أن تخرج فائزة 2-6، 6-3، 7-6 (7/5).

وفازت سابالينكا بالمواجهات الاربع جمعيها التي جمعتها بكونتافيت، آخرها في ربع نهائي شتوتغارت بالذات العام الماضي بثلاث مجموعات.

وعادت أندرييسكو المتوجة بلقب فلاشينغ ميدوز عام 2019 الى المنافسات بعد غياب سبعة أشهر بسبب الاصابة.

وضربت البريطانية إيما رادوكانو، حاملة لقب بطولة الولايات المفتوحة العام الماضي والمصنفة 12 عالميًا، موعدًا في ربع النهائي مع البولندية إيغا شفيونتيك الأولى، بعد فوزها على الالمانية تامارا كورباتسخ (118) 6-صفر، 2-6، 6-1.

وستكون هذه المواجهة الأولى بين شفيونتيك، بطلة رولان غاروس 2020، ورادوكانو وأول مباراة للبريطانية ضد إحدى المصنفات العشر الأوليات.

وغادرت اليونانية ماريا ساكاري، الخامسة عالميًا، من أرض الملعب وهي تبكي بعد أن اضطرت للانسحاب أمام الالمانية لاورا سيغموند (40) بعد أن كانت متأخرة 4-6 و1-3 بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

وتلعب الألمانية تاليًا مع الروسية ليودميلا سامسونوفا (31) التي أقصت التشيكية كارولينا بليشكوفا السابعة 6-4، 6-4.

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