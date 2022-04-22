المصدر: دبي - ياسر قاسم / تصوير: سالم خميس

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج شباب الأهلي بطلاً لكأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة للرجال بعد نهائي مثير وقوي أمام الشارقة حسمه شباب الأهلي لصالحه بنتيجة 93/96، في المباراة التي أقيمت على صالة نادي الوصل، بعد وقت إضافي امتدت فيه المباراة بعد التعادل 80/80 في الوقت الأصلي.

وقام اللواء "م" إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة بتتويج أبطال شباب الأهلي بالكأس الغالية والميداليات الذهبية.

جاءت المباراة قوية ومثيرة ومتكافئة منذ بدايتها ونجح الشارقة في التقدم بفارق "نصف باسكت" وبنتيجة 18/19 بنهاية الربع الأول، ولم ينتظر شباب الأهلي كثيراً ونجح في التعويض بتقدمه في الربع الثاني 15/18 لينهي النصف الأول لصالحه 34/36 قبل العودة إلى غرفة الملابس.

وتحول التفوق مرة ثانية للشارقة في الربع الثالث الذي أنهاه لصالحه 23/29 ليتقدم في النتيجة 59/63، قبل انطلاقة الربع الرابع الذي شهد إثارة كبيرة تجسدت في التعادل أكثر من مرة حتى وصلت النتيجة 80/80 قبل نصف دقيقة فقط من النهاية بثنائية سجلها لاعب شباب الأهلي قيس عمر، وضاعت فرصتين للفريقين بعد ذلك لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل، وتذهب المباراة للوقت الإضافي بعد أن نجح شباب الأهلي في كسب الربع الرابع 17/21.

وزادت الإثارة في الوقت الإضافي الذي عدل فيه شباب الأهلي النتيجة 93/93 بثلاثية من خليفة خليل قبل 40 ثانية من النهاية ثم أتبعها قيس عمر بثنائية تقدم بها شباب الأهلي 93/96 قبل 7 ثوانٍ فقط من النهاية، وأهدر بعدها عمر العامري فرصة التقدم للشارقة من ثلاثية لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي بالمباراة والحصول على اللقب الثالث هذا الموسم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز