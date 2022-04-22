بطولة العالم للسبارتن بصحراء الوثبة 2 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن موعد النسخة الثانية من بطولة العالم للسبارتن 2022، التي ستحتضنها أبوظبي في صحراء الوثبة، خلال الفترة من 4-2 ديسمبر المقبل، بمجموع جوائز يصل إلى 125 ألف دولار أمريكي.

وكانت نسخة 2021 التي أقيمت للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفي منطقة الشرق الأوسط، قد حققت نجاحات كبيرة بمشاركة أكثر من 4500 متسابق ومتسابقة من أكثر من 50 دولة حول العالم، بصحراء ليوا «تل مرعب» بمنطقة الظفرة العام الماضي.

فخر

من جانبه قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «فخورون بالإعلان مجدداً عن موعد استضافة أبوظبي لبطولة العالم للسبارتن للمرة الثانية، بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ51، وخصوصاً بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها النسخة الأولى، بمشاركة أكثر من 4500 متسابق ومتسابقة، ونعد الجميع بأن تواصل البطولة نجاحاتها خلال النسخة المرتقبة، عبر كثبان صحراء الوثبة الرملية، التي تشكل بحد ذاتها عائقاً وحاجزاً وتحدياً شيقاً للمشاركين من مختلف أنحاء العالم».

وأشار العواني إلى أن رياضة التحمل وتخطي الحواجز التي يقدمها مجتمع سبارتن تأتي في إطار دعم أسلوب ونمط حياة صحي، ما يعكس رسالة مجلس أبوظبي الرياضي من خلال استضافته وتنظيمه ودعمه مثل هذه الفعاليات تعزيزاً لمؤشر جودة الحياة، وجعل الرياضة أسلوباً للحياة في المجتمع.

سعادة

من جانبه قال جو دي سينا المؤسس والرئيس التنفيذي للسبارتن: «متحمسون للعودة مجدداً إلى أبوظبي بعد نسخة أولى مبهرة، وتجربة استثنائية جديدة من نوعها بالنسبة لمجتمع سبارتن».

وأعرب مؤسس سبارتن عن سعادته بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، مشيراً إلى أن مختلف مسارات العقبات والحواجز ستزدان بالطبيعة الصحراوية في الموقع الجديد من خلال الكثبان الرملية الجميلة في صحراء الوثبة، وتضفي المزيد من التحدي والإصرار لدى المشاركين للوصول إلى خط النهاية.

الجدير بالذكر أن النسخة الأولى شهدت تتويج الكندي رايان إتكنز بلقب الرجال بعد أن أنهى عقبات سباق الـ21 كلم في ساعتين و30 دقيقة و38 ثانية، أما على صعيد منافسات فئة السيدات فقد أحرزت ليندسي ويبستر اللقب بزمن قدره ساعتان و38 دقيقة و52 ثانية.

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