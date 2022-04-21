غداً انطلاق منافسات فئة الكبار في كأس الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - وام

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تنطلق الجمعة منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو لفئة الكبار فوق 18 عاماً في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة لاعبي ولاعبات أندية وأكاديميات الدولة، للمنافسة على حسم اللقب والصعود إلى منصة التتويج والحصول على جوائز البطولة التي تبلغ قيمتها 525 ألف درهم.

وتجرى مرحلة الميزان خلال الفترة من 4 - 6 مساء غد (الجمعة)، على أن تنطلق المنافسات في التاسعة من مساء نفس اليوم، بينما تستأنف السبت وتختتم بمراسم التتويج للإعلان عن الفائز باللقب وأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وكان نادي بني ياس قد فاز بلقب النسخة الماضية عن فئة الكبار (فوق 18 عاماً)، وهو من بين المرشحين للاحتفاظ بلقب نسخة هذا العام، فيما تمكنت أكاديمية بالمز الرياضية «تيم 777» من الفوز بلقب السيدات ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية هذا العام، خاصة أن معظم المشاركين من ذوي الخبرة الدولية الواسعة على البساط، وقد استعدوا جميعاً للمنافسة والوصول لمنصة التتويج.

أهمية

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو إن البطولة تكتسب أهمية كبرى، تكمن في الاسم الغالي الذي تحمله، وما تمثله من قيمة مضافة لجدول منافسات الموسم الرياضي، ومواكبتها لرؤية الاتحاد الرامية إلى توسيع قاعدة انتشار اللعبة، وتعزيز حضورها بين أفراد المجتمع. كما تشكل بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو محطة مهمة لتحفيز المنافسة بين الأندية والأكاديميات المحلية، ودعم جهودنا في تسليط الضوء على المهارات المتميزة للاعبين المؤهلين للمشاركة في المنتخبات الوطنية، وتقديم الرعاية لهم، والارتقاء بتصنيفهم للوصول إلى منصات التتويج العالمية.

وأشاد الشامسي بالمستوى المتميز للاعبين المشاركين في البطولة هذا الموسم موجهاً التهنئة للأندية التي تمكنت من حصد لقب فئتي تحت (16 عاماً) وتحت (18 عاماً) متوقعاً بأن تكون منافسات فئة الكبار مسك الختام لهذه البطولة ذات المواصفات العالمية لاحتضانها نخبة لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات المحلية.

منافسة

وقالت علياء الظنحاني لاعبة نادي الوحدة إن الفريق يدخل إلى بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو بهدف المنافسة والوصول إلى منصة التتويج، وقد كثف استعداداته ووصل إلى الجاهزية المطلوبة للذهاب بعيداً.

وأضافت: نحن على وعي تام بقوة الفرق المشاركة التي تطمح إلى الفوز باللقب، وسنحرص على الاستفادة من مشاركاتنا الماضية، وتوجيه تركيزنا للخروج بأفضل النتائج، ونعول كثيراً على دعم جماهيرنا ومؤازرتهم لنا خلال النزالات.

من جهته قال اللاعب محمد القبيسي من نادي بني ياس إن الفريق استعد بشكل قوي للاحتفاظ بلقبه، وأن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية المترتبة عليهم لا سيما أن النادي هو حامل اللقب وسينافس بقوة للعودة بلقب البطولة والتتويج وتحقيق الآمال والتطلعات.

وأضاف القبيسي أن نادي بني ياس يدخل البطولة بتشكيلة متوازنة من الشباب وذوي الخبرة يغلب عليها التجانس والانسجام ما يعد سلاحاً قوياً لهم عند مواجهة المنافسين.

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