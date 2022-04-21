منافسات الكبار بكأس رئيس الدولة للجوجيتسو غداً

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

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تنطلق غداً الجمعة منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو لفئة الكبار فوق 18 عاماً في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة لاعبي ولاعبات أندية وأكاديميات الدولة، للمنافسة على حسم اللقب والصعود إلى منصة التتويج والحصول على جوائز البطولة التي تبلغ قيمتها 525 ألف درهم.

وكان نادي بني ياس فاز بلقب النسخة الماضية عن فئة الكبار (فوق 18 عاماً)، وهو من بين المرشحين للاحتفاظ بلقب نسخة هذا العام، فيما تمكنت أكاديمية بالمز الرياضية «تيم 777» من الفوز بلقب السيدات ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية هذا العام، خاصة أن معظم المشاركين من ذوي الخبرة الدولية الواسعة على البساط، وقد استعدوا جميعاً للمنافسة والوصول لمنصة التتويج.

وأكد فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة تكتسب أهمية كبرى، تكمن في الاسم الغالي الذي تحمله، وما تمثله من قيمة مضافة لجدول منافسات الموسم الرياضي، ومواكبتها لرؤية الاتحاد الرامية إلى توسيع قاعدة انتشار اللعبة، وتعزيز حضورها بين أفراد المجتمع. كما تشكل بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو محطة مهمة لتحفيز المنافسة بين الأندية والأكاديميات المحلية، ودعم جهودنا في تسليط الضوء على المهارات المتميزة للاعبين المؤهلين للمشاركة في المنتخبات الوطنية، وتقديم الرعاية لهم، والارتقاء بتصنيفهم للوصول إلى منصات التتويج العالمية.

وأشاد الشامسي بالمستوى المتميز للاعبين المشاركين في البطولة هذا الموسم، مشيراً إلى أنه يهنئ الأندية التي تمكنت من حصد لقب فئتي تحت (16 عاماً) وتحت (18 عاماً) متوقعاً بأن تكون منافسات فئة الكبار مسك الختام لهذه البطولة ذات المواصفات العالمية لاحتضانها نخبة لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات المحلية.

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