183 لاعباً في «الشارقة للشطرنج الخاطف»

المصدر: الشارقة -البيان الرياضي

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شارك 183 لاعباً ولاعبة من 21 دولة في البطولة الرمضانية التي نظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة البطولة الرمضانية للشطرنج الخاطف في مقر الجامعة القاسمية بالشارقة، حيث أقيمت المنافسات على 9 جولات وذلك على مدار يومين.

وأسفرت النتائج عن تتويج اللاعب كيابا جون بالمركز الأول، وحل ثانياً علي عبد العزيز، وثالثاً اللاعب أحمد فريد، ورابعاً اللاعب عبد الرحمن الطاهر، وخامسا ًحميد بدر، وسادساً دييز خيرا، وسابعاً النماس كنعان وثامناً بيتون جيرسون.

وأعربت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة عن سعادتها بالنجاح الذي حققته البطولة، مؤكده إنها استمرارية لما تحقق من نجاحات في بطولات سابقة في النادي.

وأكدت الشامسي أن النادي يسعى دائماً لخلق مزيد من الفرص والأجواء الإبداعية لجميع اللاعبين من أجل إبراز مواهبهم، وكانت البطولة الرمضانية فرصة لتحقيق ذلك، خاصة مع الأعداد الكبيرة المشاركة من مختلف دول العالم.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج للثقافة والفتيات بالشارقة أن النادي سيواصل العمل على هذا النهج من خلال استضافة وإقامة العديد من البطولات المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة.

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