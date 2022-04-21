120 لاعباً في «رمضانية الرياضات الإلكترونية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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اختتمت بنجاح منافسات الجولتين الأولى والثانية من منافسات البطولة الرمضانية للرياضات الإلكترونية والتي ينظمها «فور زيرو فور للرياضات الإلكترونية» على صالة «كيو كلوب» بدبي وتحت إشراف اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية

وانتهت المنافسات في لعبتي «CSGO» و «VALORANT» و وشارك أكثر من 120 لاعباً في المنافسات وحقق المركز الأول في لعبة «سي اس جو» فريق «ExpireD» وأحرز المركز الأول في لعبة «فالورانت» فريق «Vslash Esports»

وتقدم عبدالله القرق، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة المنظمة للبطولة والقائمين على صالة «كيو كلوب» للتنظيم المتميز والاستضافة لمنافسات البطولة وحرصها على استقطاب ممارسي هذه اللعبة من طلبة المدارس وتقديم الجوائز لهم.

من جانبه قال حمد عبدالملك، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إنه سيتم استكمال منافسات البطولة غداً وبعد غدٍ في بقية الألعاب المعلن عنها سابقاً.

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