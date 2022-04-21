(ليلة السردال) أمسية رمضانية معبرة لأسرة (دبي البحري)

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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احتفلت أسرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بأيام الشهر الفضيل من خلال أمسية رمضانية جميلة ومميزة احتضنتها قاعة (السردال) بفندق (ويستن الميناء السياحي) الأربعاء تخللها حفل الإفطار السنوي لمجلس الإدارة ومدراء الإدارات والموظفين والعاملين في تقليد يعكس روح الأسرة الواحدة.

وحرص أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وسيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة على حضور الأمسية ومشاركة أسرة النادي حفل الإفطار إلى جانب محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي ومحمد عبدالله الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات البحرية وعدد من الضيوف من ممثلي الهيئات والشركاء الدائمين للنادي.

وعكس الاحتفال روح التآلف والإخاء والمحبة في أجواء مميزة على وقع الأيام المباركة حيث جمع حفل الإفطار أسرة النادي من جميع الوحدات والإدارات في النادي ومن بينهم طاقم فريق الفيكتوري الاسم الأشهر في عالم سباقات الزوارق السريعة وذلك كمبادرة متجددة من مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتعزيز فرص التواصل الاجتماعي بين منتسبي النادي من جهة وبين النادي والشركاء الداعمين من جهة أخرى.

وحرص أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس الإدارة ونائبه وسيف جمعة السويدي على التأكيد على أهمية المناسبة واللقاءات الاجتماعية المستمرة في وطن ينعم بروح التسامح والمحبة والسلام وفي شهر مبارك تكثر فيه الطاعات مما يعطي جانباً إيجابياً لتجسيد التواصل الاجتماعي بين أعضاء الأسرة و والفريق الواحد.

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