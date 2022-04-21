مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي يبحث الاستعدادات للدورة 12

المصدر: دبي-البيان الرياضي

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رفع مجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أسمى آيات الشكر والعرفان إلـى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة، وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، على الرعاية والدعم والتوجيهات السديدة التي رسمت مسار النجاح والريادة للجائزة، وعلى ثقة سمو راعي الجائزة وسمو رئيس الجائزة بأعضاء مجلس الأمناء ومنحهم الدعم لإنجاز عملهم وتحقيق أهداف الجائزة في تطوير الرياضة والارتقاء بالإنجازات الى مستوى الإبداع، وكذلك نشر ممارسة الرياضة وتمكين المجتمعات من خلال الرياضة.

وأكد معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء الجائزة خلال ترؤسه الاجتماع الأول للدورة الجديدة للمجلس، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور خالد علي بن زايد نائباً الرئيس، والأعضاء: د. حسن مصطفى من مصر، ومصطفى براف من الجزائر، وعايشه غراد علي من جيبوتي، وأحمد مساعد العصيمي من المملكة العربية السعودية، ومن دولة الإمارات منى درويش بو سمرة، ود. خليفة راشد الشعالي، وموزة سعيد المري أمين عام جائزة، أن الاستعدادات للدورة الثانية عشرة من الجائزة ستكون أكثر تميزاَ، وسيعمل مجلس الأمناء على تنفيذ توجيهات سمو راعي الجائزة وسمو رئيس الجائزة لتحقيق أهدافها على المستوى الرياضي في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم، وتعزيز نهج الإبداع في العمل الرياضي من خلال تكريم المبدعين في مختلف مجالات العمل الرياضي، واختيار محور التنافس في كل دورة، بما يحفّز المؤسسات الرياضية المحلية والعربي والدولية والاتحادات واللجان الأولمبية على اطلاق المبادرات الإبداعية في مجال نشر ممارسة الرياضة في العالم وتعزيز دورها لتنمية الشباب وتمكين المجتمعات.

وهنّأ معالي رئيس مجلس الأمناء أعضاء المجلس الذين تم تجديد اختيارهم لعضوية مجلس الأمناء في الجائزة الأكبر من نوعها، كما رحّب بالأعضاء الجدد الذين سيشكلون إضافة مهمة لعمل مجلس الأمناء ووضع الخطط التي تناسب المرحلة المقبلة من العمل الرياضي.

وقال الطاير: "حققت الجائزة منذ انطلاق الدورة الأولى عام 2009 بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية رئيس الجائزة وحتى الدورة الحادية عشرة 2021، نجاحات كبيرة من خلال الانتشار الدولي وفتح مجال التنافس للمؤسسات الرياضية الدولية والحصول على جائزة من اللجنة الأولمبية الدولية وتُوجًت بالانضمام إلى مبادرات محمد بن راشد العالمية في مجال تمكين المجتمعات، وقامت بدور محوري محليًّا وعربيًّا وعالميًّا في تكريم المبدعين، وصناع المجد الرياضي من لاعبين ومدربين وإداريين ومبتكرين وفرق ومؤسسات، وكذلك دور تنموي من خلال رعاية وتكريم الناشئين انطلاقا من القناعة بأن بناء الإنسان أساس بناء الأوطان".

وأضاف "رحلة النجاح لم ولن تتوقف وعلينا أن نبذل المزيد من الجهود خلال الدورات القادمة لنحقق رؤية القيادة الرشيدة وأهداف الجائزة وأن نترك إرثاً وأثراً تفخر به الأجيال القادمة".

وبحث الاجتماع الخطة التشغيلية والاستعدادات للدورة الثانية عشرة من الجائزة، ودعا المبدعين من الأفراد والفرق والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم للترشح للجائزة، الذي يستمر حتى يوم 31 أغسطس 2023 وفق الإنجازات التي حققوها ومحور التنافس الخاص بالدورة.

خبرات رياضية

ويضم مجلس أمناء الجائزة، الذي صدر بقرار من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة، عضوين جديدين هما مصطفى براف رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الجزائرية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، والذي أعيد انتخابه رئيساً لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية بتاريخ 25 مايو 2021، كما شغل منصب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة السلة سابقاً، وكذلك عايشة غـراد علـي رئيسة اللجنة الأولمبية الوطنية في جيبوتي وعضو اللجنة التنفيذية باللجنة الأولمبية الدولية من العام 2012 ، وعضو لجان التعليم الأولمبي والمرأة في الرياضة، كما شغلت سابقاً منصب نائبة رئيس اتحاد جيبوتي لكرة اليد.

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