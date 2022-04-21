نهيان بن زايد يصدر قرارات بتشكيل مجالس إدارات أندية الألعاب الفردية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي 6 قرارات بشأن تشكيل مجالس إدارات 6 أندية للألعاب الفردية، تشمل نادي أبوظبي لألعاب القوى، ونادي أبوظبي للرياضات المائية، ونادي أبوظبي للقوس والسهم، ونادي أبوظبي للمبارزة، ونادي أبوظبي لرفع الأثقال، ونادي أبوظبي لكرة المضرب.

أبوظبي لألعاب القوى

وقرر سموه تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى برئاسة العقيد الركن خالد راشد حميد الزعابي، وعضوية كل من: راشد صغير محمد البلوشي، وعلي خميس راشد النيادي، وهاشل عبيد سالم الطنيجي، وخالد سعيد سالم القبيسي، ولولوة عبيد أحمد المهيري، وطالب محمد أحمد السلامي.

أبوظبي للرياضات المائية

في حين يتشكل مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية برئاسة حميد عبد الله الهوتي، وعضوية كل من: خويطر سعيد الظاهري، وسعيد أحمد الجسمي، وأحمد خلفان الجهوري، وسليمان حسن العامري، وفاطمة سيف العامري.

أبوظبي للقوس والسهم

كما أصدر سموه قرار تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للقوس والسهم برئاسة لبنى علي الشامسي، وعضوية كل من: يوسف عبدالله المرزوقي، وحسن عباس الحمادي، وراشد محمد الكعبي، ومبارك علي الحمادي.

أبوظبي للمبارزة

وتشكل مجلس إدارة نادي أبوظبي للمبارزة برئاسة العقيد محمد حسين خوري، وعضوية كل من: ماجد سلطان المنصوري، وخالد خميس العبري، وحمد عبد الله المنصوري، وحمدة خادم القبيسي.

أبوظبي لرفع الأثقال

وتشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال برئاسة عبدالله عيسى الزعابي، وعضوية كل من: خلف محمد العتيبة، وخليفة حمد الدرمكي، عبدالله حيي الشامسي، وعبير عبدالحميد أميري.

أبوظبي لكرة المضرب

كما قرر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لكرة المضرب برئاسة حمد عبدالله المحياس، وعضوية عبدالله زين العطاس، ومحمود خليفة البلوشي، وعبدالرحمن صالح المنهالي، وبشرى محمد النجار.

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