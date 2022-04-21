دبي تستضيف بطولة برو المؤهلة إلى «مستر أولمبيا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينظم نادي أوكسجين للمرة الأولى في المنطقة بطولة «دبي برو» لبناء الأجسام، المؤهلة لبطولة مستر أولمبيا العالمية الشهيرة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وأعلن عادل العلي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحافي موسع في مقر مجلس دبي الرياضي للكشف عن تفاصيل الحدث خلال شهر أكتوبر المقبل بحضور عدد من الرياضيين المحترفين الدوليين المشاركين في البطولة.

وسيكون الحدث بمثابة تصفيات للمحترفين المشاركين لكي يتأهلوا للعب في نهائي بطولة مستر أولمبيا 2022 فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية، كما سينال الفائز من فئة الهواة لقب «بطل الأبطال» ويحصل على بطاقة لاعب محترف. وتتضمن البطولة 6 فئات للمحترفين والهواة، هي: فئة الفيزيك - رجال هواة، فئة كلاسيك فيزيك - رجال هواة، فئة كمال الأجسام هواة، وفئة الفيزيك - رجال محترفين، فئة كلاسيك فيزيك - رجال محترفين، وفئة كمال الأجسام محترفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز