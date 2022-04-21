شراكة بين اتحاد الدراجات و«دبي الوطنية للتأمين»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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وقع اتحاد الإمارات للدراجات مذكرة تفاهم مهمة مع شركة دبي الوطنية للتأمين، إحدى شركات التأمين الرائدة في الإمارات، وبموجب هذه الاتفاقية، تم اعتماد الشركة كشريك التأمين الرسمي لجميع راكبي الدراجات المسجلين لدى اتحاد الدراجات.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور رئيس اتحاد الإمارات للدراجات منصور جمعة بوعصيبة، والرئيس التنفيذي لشركة دبي الوطنية للتأمين عبدالله النعيمي، بحضور محمد الحبتور عضو مجلس الإدارة، والأمين العام لاتحاد الإمارات ياسر الدوخي، ومستشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة التسويق أحمد المطيوعي.

وقال بوعصيبة: «إن سلامة أعضاء اتحاد الإمارات للدراجات لها أهمية بالغة بالنسبة لنا ولهذا السبب وقعنا هذه الشراكة مع شركة دبي الوطنية للتأمين لحماية الأعضاء المسجلين بشكل أفضل والتأكد من أن ركوب الدراجات ممتع وآمن قدر الإمكان، نحن نؤمن بوجود وثيقة تأمين مخصصة لركوب الدراجات لتكون بمثابة شبكة أمان لراكبي ومحبي رياضة الدراجات، حيث إن وجود التغطية التأمينية من مصدر موثوق سيعزز راحة البال أثناء ركوب الدراجة».

وقال عبدالله النعيمي: «يسعدنا أن نكون شريك التأمين الحصري لاتحاد الإمارات للدراجات، حيث يلعب مجتمع سائقي الدراجات دوراً مهماً في تقليل البصمة الكربونية لدولة الإمارات ويساعد على تعزيز الصحة العامة بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة».

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