دبي تستضيف بطولة "برو" لبناء الأجسام المؤهلة لبطولة "مستر أولمبيا" العالمية الشهيرة

المصدر: وام

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تستضيف دبي بطولة "برو" لبناء الأجسام المؤهلة لبطولة "مستر أولمبيا" العالمية الشهيرة، والتي ينظمها نادي أوكسجين للمرة الأولى في المنطقة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، خلال شهر أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال عادل العلي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة إنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي موسع في مقر مجلس دبي الرياضي للكشف عن تفاصيل البطولة خلال شهر أكتوبر المقبل بحضور عدد من الرياضيين المحترفين الدوليين المشاركين فيها.

وأضاف أن البطولة ستكون بمثابة تصفيات للمحترفين من أجل التأهل للعب في نهائي بطولة مستر أولمبيا 2022 بلاس فيجاس في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الفائز من فئة الهواة سيحصل على لقب "بطل الأبطال" وبطاقة لاعب محترف.

وتقام منافسات البطولة في 6 فئات مختلفة.

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