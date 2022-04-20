محمد بن ثعلوب يشيد بـ « رمضانية محمد الشرقي للفنون القتالية»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، بالنجاح التنظيمي والفني والجماهيري الذي شهدته دورة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي الرمضانية الأولى للفنون القتالية، التي نظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل الحالي بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بالتعاون مع اتحادات المصارعة والجودو والتايكواندو والملاكمة، وذلك برعاية وتشريف سمو ولي عهد الفجيرة للحفل الختامي للدورة التي شهدت مشاركة حوالي 400 لاعب من بينهم 180 لاعباً من اتحاد المصارعة والجودو، وذلك في منافسات النسخة الأولى التي ضمت شباب الجودو والمصارعة لفئتي الناشئين والشباب والتايكواندو والملاكمة، والتي أفرزت مواهب واعدة في مختلف ألعاب الفنون القتالية، وشهدت مشاركة كوكبة من لاعبي المنتخبات العمرية مما ساهم في زيادة خبراتهم والاستفادة من توقف النشاط الرسمي خلال شهر رمضان المبارك.

وثمن رئيس اتحاد المصارعة والجودو جهود العميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية رئيس اللجنة المنظمة للدورة، متمنياً استمرارها، واتساع قاعدتها في مختلف ألعاب الفنون القتالية الفردية للمكاسب الفنية والمجتمعية التي تحققت بفضل الاستعدادات الجيدة التي توفرت لها، ترجمة لتوجيهات سمو راعي الدورة التي كتب لنسختها الأولى النجاح.

وكانت اللجنة الفنية باتحاد المصارعة والجودو قد اعتمدت نتائج منافسات الفردي للمصارعة والجودو التي أقيمت ضمن منافسات الدورة التي أفرزت فوز نادي الفجيرة للفنون القتالية برصيد 7 ميداليات ذهبية، واتحاد كلباء برصيد 6 ميداليات ذهبية وخورفكان برصيد 4 ميداليات ذهبية، والشارقة بذهبية واحدة، وكانت ذهبيات نادي الفجيرة من نصيب مسعود محمد، سلطان فهد، خميس حمدان وعبدالله خميس «مصارعة» ويزن مرشيد، سعيد النقبي، سلطان الهوتي «جودو». ولنادي اتحاد كلباء حقق الذهبيات رشيد نعمتوف، مالك مؤيد «مصارعة» واحمد جاسم كريسوف مكردين، اسروئيل نوريف والروف فيريك «جودو». ولنادي خورفكان حمد عبدالله، محمد وليد النقبي، حمد الهاشمي وعبد الرحيم السعد «مصارعة»، فيما حقق ذهبية الشارقة في الجودو الدولي حارب جمعة عبد الرحمن.

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