موقف إنساني من اتحاد الهوكي تجاه اللاعبين المصابين

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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زار وفد من اتحاد الإمارات للهوكي يضم عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية أحمد سعيد السويدي وسكرتير اللجنة الفنية أسامة حسني وعضو اللجنة الفنية رضا عابدين، اثنين من اللاعبين اللذين أصيبا في البطولة الأولى التي نظمها اتحاد اللعبة هذا الموسم واختتمت الاثنين الماضي، هما محمد حارث من فريق شرطة الشارقة، ومحمد رشاد من فريق «يو تي أس سي»، وأبلغ رئيس اللجنة الفنية، اللاعبين بمبادرة اتحاد الهوكي بالتكفل بعلاجهما حتى يتعافيا ويعودا لمواصلة نشاطهما، وتقر إجراء عمليتين في الوجه للاعب محمد حارث يومي 25 و26 أبريل الحالي.

وعبّر اللاعبان حارث ورشاد، عن تقديرهما الكبير للموقف الإنساني من اتحاد الهوكي، ليس فقط في تكفل الاتحاد بالعلاج، بل في تسجيل زيارة خاصة لهما في سكنهما، مما كان له الوقع الطيب ورفع من معنوياتهما.

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