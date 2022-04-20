«سلة» شباب الأهلي والشارقة نهائي للمرة الثالثة

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

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ضرب فريقا شباب الأهلي والشارقة للمرة الثالثة على التوالي هذا الموسم موعداً في نهائيات كرة السلة بعد أن تأهل الفريقان للمباراة النهائية لبطولة كأس نائب رئيس الدولة، وجاء تأهل الشارقة بعد تغلبه على النصر بنتيجة 93 - 87 في المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي المسابقة، على صالة نادي شباب الأهلي دبي. أما شباب الأهلي فتأهل بعد فوزه على الوصل 88-64 في المباراة التي أقيمت بصالة نادي النصر، وتقام المباراة النهائية مساء الخميس في الساعة العاشرة بصالة نادي الوصل، فيما تقام بصالة نادي شباب الأهلي مباراة تحديد المركز الثالث بين النصر والوصل.

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