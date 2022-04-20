الإمارات تقود جولة «دي بي وورلد» للغولف إلى طموحات عملاقة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تحتفل جولة «دي بي وورلد» للغولف، التي كانت تُعرف سابقاً بتسمية (الجولة الأوروبية)، بمرور 50 عاماً على إطلاقها ، وذلك بطموحات عملاقة للغاية بفضل الرعاية الإماراتية المتمثلة بموانئ دبي العالمية التي أصبحت الراعي الرئيس في هذا الموسم ذي الجوائز المالية الأغلى على الإطلاق.

وتمتلك الإمارات علاقة طويلة وتاريخية بوصفها محوراً لتطوير رياضة الغولف في المنطقة والعالم، وهي التي كانت الوجهة الأولى للجولة العالمية في المنطقة قبل أكثر من 30 عاماً، متمثلة ببطولة دبي ديزرت كلاسيك، ويصل عدد البطولات التي تقام في الإمارات في أجندة عام 2022، إلى خمس بطولات.

وأسهم إعلان «دي بي وورلد» (موانئ دبي العالمية) راعياً رئيساً للجولة في شهر نوفمبر الماضي، في جعل الموسم الحالي الذي يتزامن مع «اليوبيل الذهبي» للغولف يشهد إقامة 45 بطولة في 24 دولة.

وقال توم فيليبس، رئيس منطقة الشرق الأوسط في مجموعة الجولة الأوروبية: «ونحن نحتفل بمرور 50 عاماً على إطلاق الجولة، لا بد من أن نشكر دولة الإمارات، التي كان لها جهود بارزة في دعم رياضة الغولف لنجاحها في جميع البطولات التي استضافتها، والملاعب الحديثة التي تمتلكها، إلى جانب دعمها المستمر والرعاية من «دي بي وورلد» التي نعدها شريكنا الأول في استمرار هذه المسيرة نحو مستقبل أكثر إشراقاً».

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