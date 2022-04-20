الشارقة يظفر بدروع دوري فئات الكاراتيه

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

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فاز فريق الشارقة للألعاب الفردية للكاراتيه بدرع الدوري العام لمسابقة «جماعي الكاتا» لفئات الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات والشباب والآنسات والسيدات للموسم 2021 - 2022، والتي جرت منافساتها على صالة نادي الشارقة طوال يومين بمشاركة 10 فرق، في ظل تنافس مثير وسط أجواء رمضانية حماسية.

حضر الختام ومراسم تتويج الأبطال، راشد عبدالمجيد آل علي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، والمهندس حميد شامس، الأمين العام، والدكتور عبدالله البادي، الأمين العام المساعد، وعضوا المجلس، إبراهيم النعيمي، والدكتورة حصة بن حيدر، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد، والحكم الدولي جابر الزعابي، رئيس لجنة الحكام، وأحمد الحرازي، رئيس لجنة التنظيم.

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