«دبي البحري» يتلقى تكريم بطولة «أوشن مان 2022»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تلقى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية درعاً تكريمية من مؤسسة «بوست»، الجهة المنظمة لبطولة أوشن مان دبي الدولية للسباحة في المياه المفتوحة، تقديراً للتعاون والدعم الكبير والمساندة اللوجستية التي قدمها النادي من أجل إنجاح الحدث.

وكانت شواطئ أم سقيم في دبي شاهدة على الحدث الكبير الذي جرت أحداثه شهر مارس الماضي تحت مظلة مجلس دبي الرياضي وبمشاركة أكثر من 1000 سباح وسباحة من مختلف الجنسيات والأعمار، منهم 300 سباح وسباحة محترفون ومحترفات من خارج الدولة. وتسلم محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، درعاً تقديرية وميدالية الحدث من الشركة المنظمة، قدمها له شريف محمد فتحي المدير التنفيذي لـ«بوست».

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وأكد محمد عبدالله حارب أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حريص على إنجاح كافة الفعاليات الرياضية البحرية التي تحتضنها شواطئ الإمارة وتقام تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، مشيراً إلى أن التعاون مع «بوست» تمثل في توفير دعم العمليات لإنجاح السباق من خلال خبرات النادي وكوادره التي أسهمت في التنظيم وتحقيق الهدف بإنجاح التظاهرة الكبيرة. وقال إن النادي سبق له احتضان عرس عالمي كبير بالتعاون مع اتحاد الإمارات للسباحة عام 2001، هو بطولة العالم لسباحة المياه المفتوحة «جولة دبي»، وتظاهرة إقليمية أخرى هي البطولة العربية في نفس العام، إضافة إلى البطولات الوطنية وكرة الماء في المياه المفتوحة.

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