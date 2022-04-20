أغلى كؤوس الجوجيتسو تختتم السبت بمنافسات الكبار

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتجه أنظار عشّاق الجوجيتسو يومي الجمعة والسبت المقبلين إلى صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية، مع اكتمال الاستعدادات لانطلاق منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو لفئة الكبار فوق 18 عاماً، بمشاركة نخبة لاعبي ولاعبات أندية وأكاديميات الدولة للمنافسة على حسم اللقب والصعود إلى منصة التتويج والحصول على جوائز البطولة التي تبلغ قيمتها 525 ألف درهم.

وتجرى مرحلة الميزان خلال الفترة من 4 – 6 مساء يوم الجمعة المقبل، على أن تنطلق المنافسات في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه، بينما ستقام مراسم التتويج مساء يوم السبت المقبل.

وكان نادي بني ياس قد فاز بلقب النسخة الماضية عن فئة الرجال (فوق 18 عاماً)، وهو من بين المرشحين للاحتفاظ بلقب نسخة هذا العام، فيما تمكنت أكاديمية بالمز الرياضية «تيم 777» من الفوز بلقب السيدات، ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية هذا العام.

فخر

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «نفخر في اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالنجاح الكبير الذي حققته منافسات فئتي (تحت 16، و18 عاماً) من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في الأسبوعين الماضيين على الصعيدين الفني والتنظيمي، والإقبال الكبير على المشاركة في البطولة من المواهب الوطنية التي قدّمت أداءً قوياً نال استحسان محبي اللعبة ونجحوا في المنافسة على أغلى الألقاب حتى النهاية».

وتابع: «نتوقع نزالات من العيار الثقيل في منافسات الكبار فوق 18 عاماً، لا سيما أنها ستشهد تمثيلاً مميزاً لنخبة اللاعبين من الرجال والسيدات، الذين خاضوا عدداً من البطولات الدولية أخيراً، وكلهم يعتبرون بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة محطة مهمة لتعزيز جاهزيتهم وخبراتهم لخوض الاستحقاقات المقبلة على الساحتين الإقليمية والعالمية».

وأضاف: «نثمن دور الأندية الرياضية والأكاديميات على مستوى الدولة، وتعاونها المتواصل مع الاتحاد في تطوير اللعبة والاستثمار بالمواهب الصاعدة، والارتقاء بأدائهم الرياضي، لنيل شرف الانضمام إلى المنتخب الوطني والوصول به إلى منصات التتويج وتحقيق الريادة العالمية».

الأكبر والأهم

وأكد البطران أن البطولة هي الأكبر والأهم على الساحة المحلية، وتواكب جهود الاتحاد التي تنبثق عن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية لبناء قاعدة تتمتع باحترافية عالية، وقدرة استثنائية على الوصول بالوطن إلى أعلى المراتب في الساحة الرياضية.

وقالت شمّا الكلباني لاعبة أكاديمية بالمز الرياضية «تيم 777»: «أنا سعيدة بالمشاركة في البطولة، ولن أدخر أي جهد في مساعدة فريقي على الاحتفاظ باللقب».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز