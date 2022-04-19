جاسم محمد.. 5 ألقاب في ند الشبا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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نجح جاسم محمد مالك فريق الإمبراطور في حصد اللقب الخامس في بطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية بفوز فريقه في المباراة النهائية مساء أمس على الجوارح (3-0)، وهذه المرة الخامسة التي ينجح فيها جاسم محمد في تحقيق اللقب بعد سنوات 2015 و2016 و2018 و2019 إلى جانب حصوله غير مرة على المركزين الثاني والثالث.

وشارك جاسم محمد بفريقين في نسخة هذا العام، وهما الإمبراطور والجوارح صاحبا المركزين الأول والثاني ليحصد جائزة مالية تقدر بـ1.1 مليون درهم بواقع 600 ألف درهم للبطل و500 ألف درهم للوصيف فيما بلغ مجموع الجوائز المالية التي حصل عليها بفضل التتويجات التي حققها أكثر من 5 ملايين درهم في 8 مشاركات.

ويحصل بطل الكرة الطائرة في دورة ند الشبا على جائزة مالية بـ600 ألف درهم مقابل 500 ألف للوصيف و400 للمركز الثالث، وسبق لجاسم محمد أن حصل على المركز الأول والثاني معاً والأول والثالث.

وعن سر نجاحاته المتتالية في بطولة الكرة الطائرة قال: السر في اختيار اللاعبين وجعلهم يدركون أهمية البطولة بالنسبة لنا منذ وصولهم إلى المطار، بالإضافة إلى التحضير الجيد، تألقنا لم يأتِ من فراغ في كل هذه السنوات، نبدأ الاستعداد قبل 4 أشهر من انطلاق الدورة وأزور غير دولة أوروبية لاختيار أفضل اللاعبين ولكن أقوم في البداية بوضع الأسلوب الذي سنطبقه في البطولة ثم نأتي باللاعبين المناسبين له.

وأضاف: لا نأتي بلاعبين من أجل السياحة، نضع لهم برنامجاً تدريبياً طيلة فترة إقامتهم ونجعلهم يشعرون بقوة البطولة ومستواها العالي حتى يقدموا أفضل ما لديهم.

لم يكن جاسم محمد لاعب كرة الطائرة ولكنها تعد هوايته المفضلة الأولى وعشقه الذي لا حدود له، فهو يتابع أقوى الدوريات في العالم ويحضر منافساتها باستمرار مثل إيطاليا والبرازيل وتربطه علاقات صداقة بالعديد من نجوم اللعبة العالميين.

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