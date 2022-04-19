عبدالعزيز النعيمي يقود «التنمية السياحية» للقب بادل تنس

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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اختتمت بنجاح كبير مساء الإثنين منافسات بطولة بادل تنس ضمن فعاليات دورة عجمان الرياضية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وتنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان وبالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، ووسط مشاركة متميزة من اللاعبين وحضور جماهيري رائع.

وأكد فريق دائرة التنمية السياحية بقيادة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس الدائرة وطلال المندوس جدارته بتحقيقه الفوز على فريق مصرف عجمان الذي يقوده فارس المندوس وأحمد المهيري في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مركز شباب عجمان ليتوج التنمية السياحية بطلاً لبطولة بادل تنس في نسختها الأولى.

وتوج الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، فريق دائرة التنمية السياحية بكأس البطولة والميداليات الذهبية وفريق مصرف عجمان بالميداليات الفضية.

وشهد المباراة النهائية الشيخ حميد بن عمار النعيمي وأخوه الشيخ راشد بن عمار النعيمي وراشد عبدالرحمن بن جبران السويدي المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وأحمد الرئيسي نائب رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام على البطولة، وعبدالعزيز عبدالله مدير البطولة.

وفي ختام البطولة قام راعي الحفل الشيخ راشد بن حميد النعيمي بتكريم شركة لافيش للعطور أحد رعاة الدورة لدعمها الكبير لبطولة بادل تنس وإسهامها في إنجاح الحدث من خلال تقديمها العديد من الجوائز للاعبين والجماهير في كل مراحل البطولة.

منافسات الرماية

وفي مسابقة الرماية الرمضانية، أسدل الستار على المنافسات في نادي مصفوت للرماية والفروسية، إذ شهد اليوم الختامي إثارة كبيرة وتنافساً قوياً بين الرماة من أجل الحصول على المراكز الأولى والصعود إلى منصة التتويج، وأسفرت نتائج فئة رماية مسدس أطباق للرجال عن تتويج حسن إسماعيل الجلاف وعمر محمد الهرمودي من فريق دبي (3) بالمركز الأول والميدالية الذهبية وجائزة مالية قدرها 4 آلاف درهم، وحصل شاهين علي سالم البلوشي وإسماعيل حسن البلوشي من فريق الدفاع المدني (2) على المركز الثاني والميدالية الفضية وجائزة مالية 3 آلاف درهم، بينما نال عبدالعزيز أحمد عبدالله الكعبي ومحمد صالح كرامة من نادي مصفوت المركز الثالث والميدالية البرونزية وجائزة مالية قدرها ألفا درهم.

وفي فئة رماية بندقية شوزن للأطباق فاز علي سعيد سالم الكعبي بالمركز الأول والميدالية الذهبية وجائزة مالية بقيمة 4 آلاف درهم، وخالد محمد سعيد القايدي بالمركز الثاني والميدالية الفضية ومبلغ ألفي درهم، فيما حصل محمد هلال خدوم الكعبي على المركز الثالث والميدالية البرونزية ومبلغ ألف درهم، أما في فئة رماية بندقية ساكتون صحون للنساء، فقد حصلت الراميتان عزاء سعيد محمد الدرعي وروضة سعيد سالم الدرعي من فريق العين على المركز الأول والميدالية الذهبية وجائزة مالية قدرها 4 آلاف درهم، وغسية أحمد بن عويص وعائشة سيف عويص الدرعي من فريق الدروع المركز الثاني والميدالية الفضية وجائزة مالية 3 آلاف درهم، وروضة سعيد محمد الكتبي وشما سعيد مطر الكتبي من فريق ناشئات الذيد على المركز الثالث والميدالية البرونزية وجائزة مالية قدرها ألفا درهم.

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