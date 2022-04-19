النسخة الخامسة من مهرجان سباق دلما التاريخي تنطلق 7 مايو المقبل

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية عن تفاصيل النسخة الخامسة من مهرجان سباق دلما للمسافات الطويلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً.

جاء ذلك خلال الملتقى الذي عقد مساء الإثنين بمجلس محمد خلف بالعاصمة أبوظبي، بحضور الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث رئيس لجنة الكايت سيرف، وماجد عتيق المهيري نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق مهرجان دلما التاريخي الخامس وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، إلى جانب مجموعة كبيرة من قيادات اللجنة والنادي وعدد من النواخذة المشاركين في الحدث.

يقام المهرجان في الفترة من السابع وحتى العشرين من مايو المقبل بجزيرة دلما التاريخية، فيما سيتم تحديد موعد السباق خلال تلك الفترة حسب مواءمة الأحوال الجوية.

وأعلن خلال الملتقى عن فتح باب التسجيل ابتداء من تاريخ يوم الثلاثاء الموافق 19 ابريل 2022 أمام البحارة، على أن يستمر الباب مفتوحاً حتى 28 من الشهر الجاري، كما سيشهد هذا الشهر اجتماعا تنويرياً للنواخذة تحت إشراف نادي أبوظبي للرياضات البحرية..

ورصد نادي أبوظبي للرياضات البحرية 25 مليون درهم جوائز مالية لأصحاب المراكز من الأول وحتى المائة في الترتيب النهائي للمشاركين، وهي الجوائز الأغلى والأضخم في تاريخ السباقات التراثية البحرية على الإطلاق في الدولة والمنطقة ككل.

ويحصل البطل على 1.3 مليون درهم فيما يحصل الوصيف على مليون درهم والثالث على 800 ألف درهم.

كما تم تخصيص 3 سيارات جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق التاريخي، دعماً لمسيرة نهضة التراث البحري وعكس أهمية وقيمة التراث والموروث الوطني.

ويعد سباق دلما هو الأطول بين سباقات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً حيث تبلغ المسافة الكلية 68 ميلاً بحرياً بما يعادل 125 كيلو متراً، كما أنه الأكبر من حيث قيمة الجوائز التي يبلغ مجموعها 25 مليون درهم وهي الجوائز الأعلى في تاريخ سباقات التراث البحري.

كما أنه يعد السباق الوحيد الذي ينطلق من جزيرة دلما التاريخية، ويمر بسبع جزر مختلفة هي جزيرة دلما في البداية ثم صير بني ياس وبعدها جزيرة غشة يعقبها المرور بجزيرة أم الكركم ثم الفطاير وبعدها البزم ثم مروح وأخيراً جزيرة جنانه قبل الرسو في مدينة المرفأ.

ولن تقتصر فعاليات الحدث على السباق البحري فقط حيث ستقام مجموعة من الفعاليات المصاحبة اعتباراً من 6 مايو وافتتاح القرية التراثية أمام الزوار من سكان ومجتمع جزيرة دلما، حيث تم تخصيص مجموعة من الفعاليات الشيقة التي تهتم بجميع الأعمار والفئات.

أما بخصوص المشاركين فمن المتوقع أن يصل عدد البحارة إلى 3 آلاف بحار من مختلف أنحاء الدولة وما يقارب من 110 محامل شراعية.

وحقق المهرجان نجاحات منقطعة النظير في الأربع نسخ الماضية، في ظل الدعم اللامحدود من جانب القيادة الرشيدة واهتمام ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

مكانة مرموقة

أكد الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث رئيس لجنة الكايت سيرف أن مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس يهتم بالرياضات التراثية والحديثة وهو ثمرة دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة التي نتوجه إليها بأسمى آيات الشكر والعرفان، تثميناً لدورها الكبير وحرصها على دعم مسيرة التراث الوطني وغرس مفاهيمه لدى الأجيال في المجتمع.

وقال: «بات مهرجان سباق دلما التاريخي احد أهم المناسبات والفعاليات التراثية التي يترقبها الجميع وتحظى بصيت وسمعة محلية وعالمية واسعة النطاق، لما له من مكانة مرموقة ومتقدمة وما يسجله من مشاركة كبيرة وتفاعل غير مسبوق من قبل البحارة وجميع الزوار في أجندة فعالياته».

مهرجان تاريخي

أعرب عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عن سروره بالإعلان عن تفاصيل النسخة الخامسة لمهرجان سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة (60) قدماً، مؤكداً أن الحدث يجسد ملحمة تراثية بحرية لأبناء الإمارات للاحتفاء بتراثهم الوطني الأصيل ومسيرته التاريخية الحافلة بالمنجزات الكبيرة.

وأضاف: بفخر واعتزاز نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان، تثميناً لرعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وحرصه الكبير على تنظيم مهرجان سباق دلما الخامس للمحامل الشراعية فئة (60) قدماً، الذي يمثل تأكيدا جديدا على مكانة وأهمية الرياضات التراثية خصوصا بعد النجاحات الكبيرة التي سجلها المهرجان في النسخ السابقة.

وتابع: حريصون على تقديم الدعم والرعاية وتوفير كافة مقومات وأسباب النجاح للكرنفال التراثي الأكبر على مستوى الدولة.... إيماناً بأهمية المناسبة السنوية التي يلتقي فيها أبناء الإمارات بشعار إحياء ودعم التراث البحري ونقل موروثها لأجيال الحاضر والتعريف بقيمة ومكانة جزيرة دلما التاريخية في حضارة الإمارات.

وأكمل: إن مشاركة ثلاثة آلاف بحار سنوياً، يؤكد على مكانة الحدث وقيمة التراث المتأصلة في وجدان المشاركين وحرصهم على دعم التراث الوطني الذي يتجدد باهتمام القيادة الرشيدة ودورها الريادي بتسخير كافة مقومات نهضة تراث الإمارات البحري، وإعلاء شأنه والحفاظ على مسيرة الريادة التاريخية.

وتوجه العواني بالشكر للجهود الكبيرة لنادي أبوظبي للرياضات البحرية ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، ولكافة الجهات الراعية والداعمة للسباق، متمنين لجميع المشاركين التوفيق والنجاح في الحدث.

من ناحيته قال أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية والعضو المنتدب رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق: بفخر واعتزاز... يُسعدنا الإعلان عن تنظيم مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وفي هذه المناسبة... نكرر شكرنا وعميق امتناننا لسموه على الدعم الدائم والمستمر لكافة سباقات التراث البحري، ونؤكد أن رعاية سموه دوماً ما تضاعف من قيمة أي حدث وتحفز الجميع على المشاركة والتواجد«.

وأضاف:»يمثل مهرجان سباق دلما التاريخي الحدث الأكبر في تاريخ السباقات التراثية بالأرقام سواء على صعيد الجوائز التي تبلغ 25 مليون درهم أو على مستوى المسافة التي تصل 125 كلم، وكذلك على مستوى المشاركة التي قد تصل إلى 3 ألاف بحار«.

وتابع:»بكل تأكيد نحن في نادي أبوظبي للرياضات البحرية يسعدنا ويشرفنا تنظيم هذا الحدث الكبير بالتعاون مجدداً مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، لنؤكد مجدداً تكاملنا وتعاوننا في سبيل غرس التراث الوطني الأصيل في نفوس الجميع«.

وقال: يسعدنا دعوة النواخذة ومحبي سباقات المحامل الشراعية للتسجيل في النسخة الخامسة من السباق التاريخي، كما ندعو الجماهير بشكل عام وعشاق التراث بشكل خاص للتواجد والمشاركة في الفعاليات، ونؤكد أن الجميع سيكون على موعد مع الأنشطة والسباقات المتنوعة التي تعنى بالتراث الوطني ومتاحة لكافة أفراد العائلة في المجتمع، متوجها بالشكر والتقدير لكافة الجهات الداعمة والراعية للحدث التراثي الأكبر.

وقال عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي:»فخورون ونحن على أبواب انطلاق مهرجان سباق دلما التاريخي بدورته الخامسة «.

وتابع:»في إطار الجهود المشتركة بين لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية ونادي أبوظبي للرياضات البحرية ومجلس أبوظبي الرياضي، يواصل مهرجان دلما التاريخي، بدورته الخامسة تعزيز الجانب التراثي البحري المحلي وإعادة إحياءه، والحفاظ على الهوية الوطنية وصون التراث الإماراتي، وتعريف الجمهور سواء من مواطنين ومقيمين أو سياح بأهمية التراث البحري وتراث الجزر الإماراتية.

نسخة استثنائية

وقال ماجد عتيق المهيري نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق مهرجان دلما التاريخي الخامس: إن محبي التراث على موعد مع حدث تاريخي بكل المقاييس، وأضاف: بكل تأكيد مع كل عام تزداد خبرتنا في تنظيم الحدث لذلك فإن النسخة الخامسة سوف تكون استثنائية في كل شيء.

ودعا الجميع للحضور والتفاعل سواء في القرية التراثية أو السباق نفسه الذي يعد الأطول والأكثر عدداً من حيث المشاركين في المنطقة بشكل عام كما أنه الأعلى جوائز.

ووجه المهيري الشكر للرعاة مؤكداً أن الرعاة هم شركاء النجاح دوماً.

وطالب البحارة بالإسراع بالتسجيل للمشاركة في السباق وقال: التاريخ ينتظر المشاركين سواء من سيفوز أو غيره فيكفي أنه شارك في حدث بحجم سباق دلما يقام تحت رعاية ومتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة الذي يوفر كل الدعم وكل متطلبات النجاح لخروج دلما في أبهى صورة.

21 فعالية

من جهته قال عبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي: تتضمن الدورة الجديدة الكثير من المسابقات والفعاليات المصاحبة التي تصل إلى 21 فعالية بمساحة 25 ألف متر مربع، ضمن أجواء ثقافية تعليمية في قالب تشويقي التي تقام في السوق الشعبي للمهرجان، والذي سيفتح أبوابه أمام الزوار يومياً من الساعة الرابعة مساءً ولغاية العاشرة مساءً.

وأضاف: تجمع محاله المتنوعة التراث الإماراتي البحري والمصممة بقالب يعكس صوراً حية من الموروث الأصيل، تُعبّر عن صميم الحياة الإماراتية بكافة تفاصيلها، فضلاً عن بيت النوخذة وقرية الطفل وعروض الأزياء الشعبية ومسابقات الطبخ والحرف اليدوية التقليدية، والمسرح ومسابقاته وجوائزه اليومية، إلى جانب عروض الفنون الشعبية وغيرها من الفعاليات الشيقة والجاذبة تناسب كافة أفراد العائلة.

وتابع: تشمل سباقات هذا العام تنظيم 16 مسابقة للرجال والنساء، منها (سباق دلما للتجديف على البورد الواقف، مسابقة الصيد (كاستينغ)، سباق الدراجات الهوائية، بطولتي كرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية، مسابقة الطبخ، مسابقة أجمل زي نسائي، مسابقة رسم عن دلما، بطولتي الكيرم والدومينو للرجال والنساء، سباق السباحة (كبار، صغار)، سباق الجري (هواة، محترفين)).

336 ألف درهم جوائز للجماهير

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي خلال الملتقى عن تخصيص مبالغ مالية كجوائز تحفيزية للجماهير التي سوف تتواجد في القرية التراثية حيث تم تخصيص 336 ألف درهم جوائز للمشاركين في مختلف السباقات.

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