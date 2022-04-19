«دادا باي» يحصد لقب بطولة الهوكي

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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اختتمت مساء الاثنين في ملاعب المنتزه الوطني بالشارقة النسخة الأولى لبطولة الهوكي وسط حضور واهتمام جماهيري كبير استمتع باليوم الختامي للساعات الأولى من الفجر، وحضور رفيع المستوى تقدمه عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعبدالله سلطان الدح رئيس اتحاد الإمارات للهوكي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والعميد أحمد السركال مدير عام الإدارة العامة للعمليات الشرطية والعميد محمد العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية.

وحسم فريق «دادا باي» لقب البطولة لصالحه بعد نهائي مثير ومباراة ماراثونية أمام فريق شرطة الشارقة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 9-9 وحسمت بركلات الترجيح 2-1، وسط فرحة جماهيرية من أنصار الفريق، ليتوج بأولى بطولات موسم الهوكي ونال فريق شرطة الشارقة الميداليات الفضية وجائزة المركز الثاني فيما ذهب المركز الثالث لفريق سكارليت، وتم اختيار أفضل اللاعبين في الدورة ومنحهم جوائز نقدية وعينية، حيث فاز ساجد غفور من فريق دادا باي بجائزة أفضل حارس مرمى وباهرزاد أكبر من شرطة الشارقة بجائزة أفضل مدافع وشيروز أحمد من سكارليت بجائزة أفضل لاعب وماهيتاب شفيق من شرطة الشارقة بجائزة هداف البطولة.

مراسم

وبدأت مراسم التتويج بتكريم شركاء الحدث، حيث قام اتحاد الهوكي بتكريم القيادة العامة لشرطة الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي، كما قام أحمد سعيد السويدي رئيس اللجنة الفنية بتكريم المتطوعين والحكام، وشارك أعضاء اتحاد الهوكي في تتويج الفائزين بالمركزين الثاني والثالث فيما توج عيسى هلال الحزامي وعبدالله الدح، فريق دادا باي بالكأس والميداليات الذهبية.

بطولة مميزة

وأكد عيسى هلال، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، دعمه وتشجيعه لإقامة مثل هذه البطولات والفعاليات الرياضية سواء من خلال منصبه كرئيس مجلس الشارقة الرياضي أو من خلال عضويته في المجلس التنسيقي للرياضة أو بوجوده أيضاً عضواً في اللجنة الأولمبية الوطنية، فالهدف الأساسي هو ممارسة الرياضة على أوسع نطاق.

وعبر رئيس مجلس الشارقة الرياضي عن سعادته بالنشاط الملحوظ لاتحاد الإمارات للهوكي برئاسة عبدالله سلطان الدح، الذي استطاع تنظيم بطولة كبرى عقب توليه مهام مسؤولياته مباشرة وبمشاركة كبيرة وصلت إلى 16 فريقاً في النسخة الأولى لهذه البطولة.

وقال: «بطولة بهذا العدد الكبير من المشاركين وفي نسختها الأولى يجسد بما لا يدع مجالاً للشك جهود فريق العمل المنظم لهذه البطولة التي استطاعت أن تفرض النجاح على منافساتها من اليوم الأول وحتى النهائي الذي امتد للساعات الأولى من صباح اليوم التالي بسبب الندية بين طرفي المباراة النهائية واحتكامهما لركلات الترجيح الحاسمة بعد نهاية المباراة بالتعادل».

وأضاف: «لدينا ثقة في جهود فريق العمل داخل اتحاد الهوكي، بعد هذه البداية القوية، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح، وننتظر منهم نقلة نوعية منتظرة لرياضة الهوكي التي أثبتت أنها تتمتع بشعبية كبيرة».

إشادة

وأشاد رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بالخطوة التي قامت بها شرطة الشارقة بقيادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، من تكوين فريق يضم صغار الموظفين والعمال للمشاركة في هذه البطولة، في خطوة إنسانية تتماشى مع روح شهر رمضان الكريم، وتمثل حق كل فرد في المجتمع في ممارسة حقوقه وممارسة هواياته لا فارق بين فرد وآخر، بالإضافة إلى أنها بمثابة فرصة ترفيه لعناصر هذا الفريق ودافع لهم نحو التألق وإظهار ما لديهم من مواهب.

نجاح وتحدٍ

ووجه عبدالله سلطان الدح رئيس اتحاد الهوكي الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة ومجلس الشارقة الرياضي والقيادة العامة لشرطة الشارقة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وجميع لجنة البطولة بعد النجاح الكبير للنسخة الأولى بمشاركة 16 فريقاً، مؤكداً أن صدى البطولة وصل آسيا وكانت هناك اتصالات مع رئيس الاتحاد الآسيوي بشأن البداية المبشرة للعبة مع مجلس إدارة الاتحاد الجديد.

وقال الدح: نجاح النسخة الأولى يحملنا الكثير من التحديات من أجل مواصلة العمل والظهور بالشكل الجيد من خلال تنظيم البطولات وأيضاً من خلال نشر اللعبة والاتجاه الأول سيكون في إقامة دورات للمدربين والحكام من أجل أن يكون لدينا كوادر فنية تدير اللعبة من المواطنين بالإضافة إلى الاتجاه للمدارس من أجل جذب الصغار للعبة، وخلال شهر رمضان المبارك أقمنا تجمعاً للاعبين المواطنين على الإفطار من أجل ضم أكبر عدد من اللاعبين لتأسيس منتخب قوي للعبة، وهناك استراتيجية جديدة للعبة وننتظر نهاية الموسم للبدء في التخطيط للموسم المقبل وبعد تأسيس منتخب الرجال سنتجه إلى منتخبات المراحل السنية.

وأضاف أن هناك تفكيراً في الاتجاه نحو المدارس من أجل نشر اللعبة واستقطاب المواهب وضمها للأندية والمنتخبات، وندعو الشركات الوطنية لدعم اللعبة التي تحتاج إلى تضافر الجهود من أجل تطوير مستوى الهوكي في الإمارات.

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