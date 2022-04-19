«نخيل» راعياً رئيساً للدورة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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جددت شركة «نخيل» العقارية، اتفاقية مع اللجنة العليا المنظمة للنسخة التاسعة من دورة ند الشبا الرياضية (ناس)، لتكون راعياً رئيساً للدورة.

جددت شركة نخيل العقارية، رعايتها لدور ند الشبا الرياضية، لتواصل وجودها ضمن قائمة الرعاة الرئيسين للدورة، حيث أقيمت مراسم توقيع العقد، في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وعمر خوري الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول ومشاريع الضيافة في «نخيل» العقارية.

شراكة

وأعرب عمر خوري، عن سعادته بمواصلة الشراكة مع اللجنة المنظمة لهذه الدورة الأهم والأكبر من نوعها، والتي تشكل مهرجان محبة وسعادة وتعارف وتنافس رياضي شريف، بين جميع المشاركين من مختلف فئات المجتمع، كما عبر عن سروره بأن يتم تنظيم سباق الجري في مضمار ميدان، أيقونة المضامير الرياضية العالمية، وذلك للعام الثاني على التوالي.

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