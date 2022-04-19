منتخبنا يواصل تحضيرات «آسيوية القوس والسهم»

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

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يواصل منتخب الإمارات للقوس، المشارك في بطولة آسيا للقوس والسهم، بمدينة السليمانية بالعراق، تدريباته الجماعية على ملعب نادي الشارقة بالحزانة، بإشراف المدربة اللاتفية ألينا لابسينا، وتقام البطولة خلال الفترة من 6 إلى 12 مايو المقبل.

وتضم قائمة منتخبنا 8 لاعبين، بجانب المدربة ألينا لابسينا، ومدير الفريق مطر الراشدي، وإدارية المنتخب عائشة المهيري، وتتكون قائمة اللاعبين من عائشة آل علي ومها الحوسني وعائشة المنصوري وفاطمة محمد وأيوب قاسم وعبيد الحمادي وعبد الله الكتبي وسلطان الكتبي.

وسيرأس البعثة سعيد مصبح الكعبي رئيس الاتحاد،، يرافقه عادل الحمادي مدير المنتخبات، الذي حضر التدريبات، ونقل تحيات رئيس الاتحاد للاعبين، وطالبهم ببذل الجهد لتمثيل الدولة بشكل مشرف آسيوياً بعد المشاركة الناجحة لمنتخب الناشئين في البطولة العربية الثانية، التي أقيمت في موريتانيا الشهر الماضي، والتي حصل فيها المنتخب على 24 ميدالية، منها 10 ذهبيات.

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