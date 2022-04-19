ديماكلينغ بطل دولية مليحة للشطرنج الخاطف

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

توّج الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر ديماكلينغ، بلقب بطولة نادي مليحة الدولية الثالثة للشطرنج الخاطف، والتي نظمها نادي مليحة الثقافي الرياضي، الأحد، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي، وشارك فيها 160 لاعباً ولاعبة من 25 دولة، من بينهم أكثر من 100 لاعب دولي مصنف.

وحضر مجريات البطولة، حمد تميم الكتبي عضو مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، فيصل الحمادي مشرف الإدارة الرياضية بنادي مليحة المدير الفني للبطولة، رجائي السوسي المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وبدر المازمي المنسق العام للبطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز