«فهود زعبيل» يحصد برونزية طائرة «ناس»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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حصد فريق «فهود زعبيل» الميدالية البرونزية في بطولة الكرة الطائرة، ضمن فعاليات النسخة التاسعة من دورة ند الشبا الرياضية «ناس»، الحدث الأكبر من نوعه، الذي يقام سنوياً، بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وضمت النسخة الحالية 8 ألعاب رياضية، هي الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، القوس والسهم، الجري، الدراجات الهوائية، الجوجيتسو، وتحدي سبارتن ناس الليلي.

وأنهى «فهود زعبيل» مشاركته في المركز الثالث، بعد فوزه على فريق بن ثاني بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في المباراة الترتيبية التي جمعتهما مساء أول من أمس، وقدم خلالها الفريقان مستوى قوياً، بحضور جماهيري كبير من مختلف الجنسيات والأعمار.

وجاءت بداية المباراة لفريق بن ثاني، الذي تقدم في الشوط الأول بنتيجة 25 - 23، قبل أن يستعيد «فهود زعبيل» توازنه، ويفرض سيطرة واضحة على الشوطين الثاني والثالث، وينجح في الفوز 25 - 19 و25 - 20، لكن أحداث الشوط الرابع، جاءت لمصلحة بن ثاني، الذي تمكن من الفوز به بنتيجة 25 - 23، ليفرض اللجوء لشوط خامس لتحديد الفائز، وبالرغم من تقارب مستوى الفريقين، نجح «فهود زعبيل» في اختطاف نتيجة الشوط الأخير 15 - 12، وحسم الميدالية البرونزية.

في نهاية المباراة ، تم تكريم اللاعب أرسينيل سارلي من فريق «فهود زعبيل»، كأفضل لاعب في المباراة، التي أدار تحكيمها خالد راشد وخالد الحوسني.

مكسب

وأكد سيف جابر مدير «فهود زعبيل»، أن الحصول على المركز الثالث يعتبر مكسباً في دور ند الشبا الرياضية، بالنظر إلى المستويات القوية التي قدمتها الفرق المشاركة، وقال: توقعت منذ انطلاق الدورة، أن منافسات الكرة الطائرة ستكون على مستوى عالٍ، بعد التعديلات الجديدة التي أقرتها اللجنة المنظمة على لوائح البطولة، بالنسبة لنا، المركز الثالث يعدّ نتيجة جيدة.

وأضاف: لقد ضمت المجموعة الثانية 4 فرق حديدية، ولذلك لم يكن مستغرباً أن يصل صاحبا المركزين الأول والثاني فيها إلى المباراة النهائية.

وأكد الكندي رايموند جي سزيتو لاعب «فهود زعبيل»، أن فريقه كان يطمح لبلوغ المباراة النهائية، لكن حقيقة الملعب كانت مختلفة، والحظ عاند الفريق في نصف النهائي، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أنه سعيد بتحقيق المركز الثالث، لأن «فهود زعبيل» قدم مستويات قوية على مدار البطولة، واستحق نيل مركز من ضمن الثلاثة الأوائل. وأضاف: أنا سعيد بالمشاركة في دورة ند الشبا الرياضية، إنها حدث رياضي استثنائي وممتع للجماهير واللاعبين، وأشكر «فهود زعبيل» على تمكيني من هذه الفرصة.

طفل يفوز بسيارة

في ختام المنافسات، تم إجراء مراسم قرعة السحوبات على الجوائز القيمة التي تقدمها اللجنة المنظمة للنسخة التاسعة من الدورة إلى الجمهور، كما تم إجراء سحب على سيارة فورد سكيب 2022، المقدمة من شركة الطاير للسيارات، وفاز بالسيارة الطفل الإماراتي علي محمد العامودي (9 سنوات)، وقدمت دورة ند الشبا الرياضية 3 سيارات أخرى، كجوائز للجمهور، هي سيارتان فورد توروس 2022، وسيارة فورد إيدج 2022.

تكريم

قام سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، بتكريم فريق «فهود زعبيل» بالميداليات البرونزية، كما كرم مديري الفرق والحكام، ورعاة الفرق التي شاركت في بطولة الكرة الطائرة، وشارك في التكريم عبد العزيز السلمان الأمين العام لاتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وحسن المزروعي مدير الدورة.

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