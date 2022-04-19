«البادل تنس» تودّع النسخة التاسعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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ودعت منافسات البادل تنس النسخة التاسعة لدورة ند الشبا بإقامة نهائي فئة المستوى المتوسط رجال، التي فاز بلقبها الثنائي فرحان هدى ومروان القيسي، وذلك بعد تغلبهما على الثنائي الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وعيسى المرزوقي بنتيجة 6 - 2 و4 - 6 و6 - 2، فيما حصل الثنائي المكون من ناصر الكتبي وسلطان المري على المركز الثالث.

وفاز الثنائي عبدالله أهلي أحمد وسيرجيو إيكاردو بالمركز الأول في فئة المقيمين والإماراتيين بعدما تغلبا على الثنائي روبرتو رودريغيز وفارس الجناحي في المباراة النهائية التي انتهت بنتيجة 6 - 4 و6 - 1. وكان الثنائي روبرتو رودريجوز وأنتونيو كاردونا حصلا على لقب الفئة المتقدمة للرجال السبت الماضي، وذلك بعد فوزهما على الثنائي سيرجيو إيكارجو الكورسيا وجابريل إيزابلتا فونت بنتيجة 6 - 2 و6 - 3.

وفي فئة المبتدئين للرجال فاز الثنائي زايد المهيري سيف وفارس المندوس بالمركز الأول بعد تغلبهما على الثنائي يوسف الفيلي ومروان خوري في المباراة النهائية بنتيجة 6 - 4 و6 - 4.. وفي فئة المتوسط للسيدات فاز الثنائي أليسيا لوبيز آرياس ومالينا دي ليون جاكسون على الثنائي جوادالو دي سان فليكس وكريستينا دي باز بنتيجة 6 - 0 و6 - 0.

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