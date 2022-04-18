أبوظبي للدراجات يحتفي بإنجاز فريقه في بطولة الدولة فرقي ضد الساعة

المصدر: البيان

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احتفى نادي أبوظبي للدراجات الهوائية بفوز فريقه بالمركز الثاني فئة الكبار والمركز الأول فئة تحت 23 سنة في بطولة الدولة فرقي ضد الساعة، والتي أقيمت مؤخراً في منطقة الحمرية بالشارقة.

وضم فريق النادي في فئة الكبار محمد الغافري ومحمد الصباغ وطلال البلوشي وعبد الرحمن المنصوري، بينما ضم فريق النادي في فئة تحت 23 سنة كلا من محمد أحمد المطيوعي وعبد الله علي الحمادي وسيف إسماعيل الحوسني.

وأعرب النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية عن سعادته بهذا الإنجاز الذي حققه النادي في البطولة سواء على مستوى فئة الكبار أو تحت 23 سنة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققها النادي في المشاركات والسابقات التي خاضها محلياً وخارجياً.

وأضاف أن هذا الفوز في هذه البطولة، التي شهدت منافسة كبيرة، يعطي حافزاً لخوض السباقات وتحقيق المزيد الإنجازات التي تضيف إلى رصيد إمارة أبوظبي الرياضي بصفة عامة ونادي أبوظبي للدراجات بصفة خاصة.

وقال النخيرة الخييلي إن السباقات في بطولة الدولة فرقي ضد الساعة أقيمت في أجواء اتسمت بالتنافسية، وكان الحماس بادياً على جميع الدراجين المشاركين، مؤكداً أن النادي يضم نخبة منتقاة من الدراجين، لديهم القدرة على خوض السباقات وحصد الألقاب.

واستكمل قائلاً: نحن على ثقة كبيرة بقدرات الفريق في مشاركاته المحلية والخارجية ومدى حرص الدراجين على تحقيق أفضل النتائج، وهو ما يدفعنا للمزيد من الدعم لتحقيق أهداف الفريق والاستفادة من الزخم الذي تشهده رياضة الدراجات الهوائية في أبوظبي في ظل دعم القيادة الرشيدة.

يذكر أن بطولة الدولة فرقي ضد الساعة، التي نظمها اتحاد الدراجات، شهدت مشاركة 12 لاعباً في فئة الكبار لمسافة 60 كم وبمعدل سرعة وصل إلى 50 كم في الساعة، بينما شارك 16 لاعباً في فئة تحت 23 سنة، لمسافة 45 كم.

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