ختام مهرجان رأس الخيمة للرجبي

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

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بمشاركة أكثر من 220 لاعباً يمثلون 11 فريقاً من فرق الرجبي من مختلف إمارات الدولة، اختتم مهرجان رأس الخيمة للرجبي على ملاعب الحمراء للرجبي، برعاية شركة تأمين رأس الخيمة، وبحضور الدكتور أيمن النعيم عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الرجبي، الذي قام بتتويج الفائزين بالميداليات الفضية والذهبية.

وأعرب أيمن النعيم عن سعادته بهذا التجمع في إمارة رأس الخيمة، وقال انتهينا من جميع بطولات الموسم، وكان مهرجان شركة رأس الخيمة للتأمين للعبة الرجبي مميزاً، وعكس تطور اللعبة في دولة الإمارات، ونشجع جميع الأندية والشركات على استحداث مثل هذه البطولات والفعاليات، لكي تعود بالنفع على الشباب، وتطور رياضة الرجبي في الإمارات.

وقال رئيس اللجنة الطبية، لقد أنهينا جميع بطولات الموسم في اتحاد الرجبي، وحالياً ننظر للاستحقاقات القادمة للمنتخبات الوطنية، ونأمل باستمرار تحقيق الإنجازات الدولية، حيث يسعى اتحاد الرجبي من وراء إقامة مثل هذه المهرجانات، توسيع قاعدة اللعبة، ولحث الأندية على العمل وبناء مثل هذه الفرق، والتي تمثل مستقبل اللعبة في مختلف إمارات الدولة.

وفي الختام، قدم شكره لجميع أعضاء اللجنة المنظمة، للجهود الجبارة في نجاح المهرجان، وكذلك الفرق المشاركة، يذكر أن نادي رأس الخيمة للرجبي، تم إشهاره من حكومة رأس الخيمة عام 2018، ويلعب النادي في دوري الدرجة الثانية للرجبي.

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