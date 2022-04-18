الحبتور: شكراً صناع النجاح في كأس دبي الذهبية للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوح

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وجه محمد خلف الحبتور الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجموعة الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، الشكر إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لرعايته الكريمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، التي كانت وراء النجاحات التي تحققت، والتي فاقت التصورات وأعطت البولو بعداً دولياً.

كما وجه الحبتور الشكر والتهنئة إلى أسرة بولو الإمارات، وخص بالشكر سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وكل أندية غنتوت ودبي وفريق الإمارات وفرق أبوظبي وزيدان وبن دري وإيه إم وهيسكث وذئاب دبي ومهرة والباشا وأنكورا وبنجاش ونون ساريسا.

وكشف الحبتور النقاب عن أن هناك مفاجآت عديدة الموسم المقبل، وأن القادم أفضل بإذن الله، وذلك بتعاون وتضافر جهود الجميع، كما وجه التهنئة للفرق الفائزة ببطولات الموسم الحالي، متمنياً حظاً أوفر في المرات المقبلة لمن لم يحالفه الحظ.

احتفالية

جاء هذه خلال حفل التكريم الذي أقامه نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بالقاعة الكبرى بالحبتور سيتي، بحضور محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، وسعيد حميد بن دري نائب الرئيس، ومحمد خالد عبدالغفار الأمين العام، وأعضاء مجلس الإدارة: محمد المر الحريز، وناريمان عبدالعزيز الرستماني، وأحمد على السماج، وطارق بن دسمال السويدي، وسيف أحمد الزعابي، وعارف عبدالسلام المزروعي، ونجم البولو الصاعد حبتور الحبتور، وكريستينا جوسيتا مدير عام نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، إضافة إلى المكرمين.

نجاح

وأشاد الحبتور بدور وسائل الإعلام المحلية المسموعة والمقروءة والمرئية في إنجاح كافة البطولات المحلية، مما أسهم في نشر اللعبة وتوسيع دائرة ممارسيها، منوهاً بأن الإعلام شريك أساسي في النجاحات التي تحققت، وكانت رسائله ناجحة ومهمة للشباب من المواطنين من الجنسين وللرعاة لدعم الأحداث عامة، والبولو والفروسية خاصة، بمختلف درجاتها. كما ثمن الحبتور جهود الجنود المجهولين «فريق الدعم اللوجستي»، الذي استطاع أن يشرف على تنظيم وإعداد الملاعب والخيول وتأهيلها يومياً لتكون في أبهى صورة لتتحمل هذا الضغط من المباريات منذ بداية الموسم وعلى مدى سبعة أشهر، وهو جهد هائل يستحق التقدير والإشادة.

عالمي

من جهته، أشاد نجم البولو السابق سعيد بن دري نائب رئيس اتحاد الإمارات للبولو، بحفل ختام الموسم، واصفاً إياه بأنه حضاري وعالمي وراقٍ من حيث الفكرة أو التنظيم والتنفيذ. كما وجه الشكر إلى مجموعة الحبتور ونادي ومنتجع الحبتور للبولو الفروسية على هذا الجهد المقدر، وخص بالشكر «عاشق البولو» محمد الحبتور على هذه الصورة المضيئة والوفاء الجميل وجهوده داخل وخارج الملاعب، وسنضع أيدينا معه ومع الجميع لتعلو اللعبة وتحلق إلى آفاق أرحب.

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