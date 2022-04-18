الإمارات تتقدم بطلب لاستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال

المصدر: وكالات

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تقدم اتحاد الإمارات لرفع الأثقال بطلب ترشحه لاستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال، التي كان من المقرر إقامتها في الصين أواخر العام الجاري، بعدما اعتذرت الصين عن عدم استضافتها.

وتقدمت حتى الآن 8 دول بطلبات للاتحاد الدولي لرفع الأثقال لاستضافة بطولة العالم ولا يزال باب الترشح مفتوحاً حتى يوم 20 أبريل الجاري.

وهناك دولتان فقط من قارة آسيا تقدمتا بطلب استضافة هذه البطولة، هما الإمارات والهند، ومن المقرر أن يتخذ الاتحاد الدولي قراره باختيار الدولة التي ستستضيف البطولة عقب غلق باب الترشح، ودراسة ملف كل دولة.

وقال فيصل الحمادي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال إن الاتحاد الآسيوي، قرر توحيد صفوفه ودعم ومساندة دولة آسيوية واحدة في مواجهة الملفات المرشحة لاستضافة بطولة العالم، مؤكداً أن الدعم الذي تحظى به الإمارات لنيل هذه الثقة كبير، في ظل إمكانياتها وقدراتها على تنظيم مثل هذه البطولات، وبعد النجاح الذي جسده استضافة الدولة للعديد من بطولات العالم في مختلف الرياضات الفترة الماضية، خاصة بعد جائحة كورونا مثل بطولات العالم في السباحة والكاراتيه والمبارزة ووغيرهم.

وأوضح الحمادي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) أن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي عقد اجتماعا لمناقشة العديد من الملفات المهمة كان على رأسها ملف استضافة بطولة العالم، ورغبة المكتب التنفيذي في توحيد الجهود ودعم ملف آسيوي واحد.

وقال: "تحظى الإمارات بدعم ومساندة كبيرين ليس على مستوى الاتحاد الآسيوي فقط ولكن على صعيد الاتحاد العربي أيضاً، الذي تشارك الإمارات بعضوية المكتب التنفيذي فيه أيضاً، علاوة على علاقاتها المتينة بالعديد من الاتحادات الوطنية والقارية أعضاء الاتحاد الدولي، وهو ما يمكن أن يدعم موقفها في هذا الصدد".

وأوضح أن الموعد النهائي لاستضافة بطولة العالم بعد نقلها لم يحدد بعد ولكن هناك توجهاً لإقامتها خلال الفترة بنهاية شهر أكتوبر إلى مطلع شهر نوفمبر المقبلين، وأن الاتحاد الدولي سيحدد الموعد النهائي عند إعلان أسم الدولة الفائزة باستضافة البطولة، عقب دراسة جميع الملفات التي وصل عددها حتى الآن إلى 8 طلبات.

وأشار الحمادي إلى أن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي وافق أيضاً خلال اجتماعه الأخير على نقل بطولة آسيا للرجال من الفلبين إلى قطر، على أن تقام منافساتها في أواخر شهر ديسمبر من العام الجاري وتحديداً خلال الفترة من 20 إلى 30 ديسمبر المقبل، عقب بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر.

وأضاف أن الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال "كونجرس آسيا" ستعقد اجتماعاتها على هامش البطولة الآسيوية المقررة في قطر، حيث ستجرى انتخابات الاتحاد الآسيوي لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد القاري.

وأعتمد الاتحاد الآسيوي اختيار الحكام والكادر الإداري الذي سيتولى إدارة منافسات رفع الأثقال في دورة الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها في الصين في سبتمبر المقبل، وكذلك اعتمد إقامة بطولة آسيا للشباب والناشئين لرفع الأثقال في طشقند خلال الفترة من 15 إلى 25 يوليو المقبل.

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