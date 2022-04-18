الشارقة بطلاً لأغلى كؤوس اليد للمرة الرابعة على التوالي

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج فريق رجال الشارقة بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد، موسم 2021-2022، للمرة الرابعة على التوالي، والتاسعة في تاريخه، بعد تغلبه على فريق شباب الأهلي دبي في المباراة النهائية للمسابقة، بنتيجة (27-24)، مساء أمس، على صالة نادي النصر بدبي، وبهذا الإنجاز، أضاف الشارقة لقبه الرابع هذا الموسم، بالعلامة الكاملة، عقب تحقيقه لقب كأس السوبر، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، والدوري العام للموسم الرياضي 2021-2022.

وجرت مراسم تتويج البطل بكأس البطولة، عقب نهاية المباراة، حيث قام الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، ونبيل بن عاشور رئيس اتحاد اليد، بتتويج الشارقة بالميداليات الذهبية، وكأس البطولة، وفريق شباب الأهلي، الوصيف، بالميداليات الفضية، كما تم تكريم الشيخ سهيل بن بطي أل مكتوم، والمهندسة عزة بنت سليمان، وعيسى هلال، وممثل مجلس دبي الرياضي، وممثل نادي النصر، وحكام المباراة، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وعبد السلام ربيع نائب رئيس الاتحاد والأمين العام للاتحاد ناصر الحمادي، ومحمد الخصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة.

وبهذا الإنجاز، يصل عدد بطولات فريق رجال الشارقة لكرة اليد، عبر التاريخ، إلى 35 بطولة محلية، ولقب خارجي، هو السوبر الإماراتي البحريني، وهي: 16 بطولة دوري، و4 كؤوس الإمارات، و9 مرات لكأس رئيس الدولة، ومرتين كأس نائب رئيس الدولة، و4 كؤوس للسوبر المحلي. بالإضافة إلى الحصول على ميداليتين برونزيتين للأندية أبطال الدوري، كما حصد النادي درع التفوق العام لكرة اليد للموسم 2021 – 2022، للمرة الـ 18 في تاريخه.

تهنئة

من جانبه، وجّه الشيخ سهيل بن بطي بن جمعة آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، التهنئة لفريق الشارقة، بفوزه بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وإلى فريق شباب الأهلي، على الأداء العالي والراقي الذي قدمه خلال المباراة، والتي شكلت مسك ختام موسم كرة اليد، مشيراً إلى أن الرياضة فوز وخسارة، ولكن في النهاية المردود الإيجابي له الرياضة، والتي تصب في صالح اللاعبين، وبالنهاية لصالح المنتخبات الوطنية.

كما أعرب الشيخ سهيل بن بطي، في حديث خاص مع «البيان الرياضي»، عن سعادته بما شاهدة من مستوى رفيع وعالٍ، معرباً عن تفاؤله بمستقبل أفضل للعبة محلياً وخارجياً، وموجهاً الإشادة مع التهنئة لقيادة اللعبة، على هذه الاحتفالية المميزة بختام موسم لعبة كبيرة بحجم كرة اليد، والتي يطلق عليها لعبة الأقوياء.

ختام

بدورها، أشادت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، في حديث خاص مع «البيان الرياضي»، بالنجاح الكبير الذي شهدته المباراة الختامية لموسم كرة اليد، والذي تحول إلى احتفالية كبيرة، جمعت قيادة اللعبة بالدولة، والعديد من القيادات الرياضية بالدولة، وأسرة اللعبة من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والتنظيمية والتحكيمية، هذا إلى جانب الحضور الجماهيري الكبير من محبي اللعبة وعشاق الناديين.

كذلك، وجهت التهنئة للفريقين، مشيدة بالأداء الرفيع للاعبي الفريقين، والذي يؤكد نجاح عمل الأندية بصورة مدروسة، تعكس اهتماها بممارسي هذه الرياضة، وبتعاونها مع اتحاد اللعبة، والتي أكدت حضورها القوي في المحافل الخارجية على مستوى الأندية والمنتخبات للبنين والبنات، إلى جانب وجود أبناء اللعبة في معظم الجهات الرياضية على المستوى الخليجي والعربي والقاري، فلهم منا كل الشكر والتقدير.

قيادة

من جانبه، أهدى علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد، وجميع إنجازات كرة اليد وفرق النادي، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وولي عهده ونائبيه، تقديراً للدور الكبير والدعم اللامحدود الذي يقدمه سموه للنادي ولاعبيه، كما أهدى المدفع الكأس إلى جمهور《الملك》الأوفياء ومنتسبي النادي.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، على أن النجاحات التي يحققها النادي، جاءت بتكاتف جهود فريق العمل في جميع الإدارات، وبغرس شخصية البطل في اللاعبين، مع توفير كافة متطلبات الفرق الرياضية، لتحقيق الألقاب التي تسجل باسم الإمارة الباسمة ونادي الشارقة.

كما أعرب محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، عن سعادته بهذا الإنجاز، وبنجاح رجال اليد في تحقيق جميع البطولات الممكنة بالموسم الرياضي، ما يؤكد نجاح منظومة كرة اليد في الحفاظ على مكتسبات النادي.

موجهاً الشكر لمجلس الشارقة الرياضي، برئاسة عيسى هلال الحزامي، ولمجلس إدارة نادي الشارقة، برئاسة علي سالم المدفع، على متابعتهم المتواصلة، كما أشاد بأداء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين، مثنياً على روحهم العالية، وإصرارهم على التتويج بالبطولة الغالية.

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