الشارقة بطل أغلى كؤوس اليد للمرة التاسعة

المصدر: دبي - فائز بجبوج - تصوير - غلام كاركر

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توج فريق الشارقة، بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد، للرجال، بفوزه على شباب الأهلي بنتيجة 27 - 24 في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة نادي النصر، مضيفاً لقبه الرابع على التوالي، بالموسم الحالي بعد أن توج بكأس السوبر، وبطولة الدوري، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وهو اللقب التاسع تاريخياً في الكأس الغالية، ليكون أكثر الفرق تتويجاً بالكأس بفارق لقبين عن كل من الوصل وشباب الأهلي الذي سبق لكل منهما التتويج به سبع مرات.

وقام الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية باللجنة الأولمبية، بتتويج الشارقة بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، وشباب الأهلي بالميداليات الفضية.

حضر مراسم التتويج عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، ونبيل عاشور رئيس اتحاد اليد ونائبه عبدالسلام ربيع، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة والفريق محمد أحمد المري، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية والفردية في نادي شباب الأهلي، وعدد من المسؤولين.

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