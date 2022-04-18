«ند الشبا» تختتم منافسات أصحاب الهمـم بـ«ليلة مميزة»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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توّج نادي خورفكان بطلاً لكرة السلة على الكراسي المتحركة ضمن فعاليات النسخة التاسعة لدورة ند الشبا الرياضية الحدث الأكبر من نوعه الذي يقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وشارك في النسخة الحالية التي تختتم منافساتها اليوم أكثر من 5000 لاعب ولاعبة في 8 ألعاب رياضية هي (الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، القوس والسهم، الجري، الدراجات الهوائية، الجوجيتسو، وتحدي سبارتن ناس الليلي).

وفاز نادي خورفكان في المباراة النهائية على حساب نادي الثقة بنتيجة 57-63 في مباراة مثيرة استمتعت خلالها الجماهير الحاضرة في صالة ند الشبا الرياضية بأداء قوي من الجانبين وعروض فنية رائعة، وبنهاية المباراة قام سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة، ود. أحمد إبراهيم بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية التخصصية في هيئة الصحة بدبي، وحسن المزروعي مدير الدورة، بتتويج نادي خورفكان بطلاً لمنافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة ونادي الثقة بالمركز الثاني وبلدية دبي بالمركز الثالث.

منافسة

وودّعت دورة ند الشبا الرياضية منافسات أصحاب الهمم بليلة مميزة بحضور جماهيري لافت، تمّ الاحتفاء فيها بأبطال كرة السلة على الكراسي المتحركة وتوزيع جوائز قيمة على الجماهير شملت حقائب الدورة وساعات وسيارة فورد من إهداء الطاير للسيارات، لتؤكد بذلك دورة ند الشبا دعمها لهذه الفئة بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث يحظى أصحاب الهمم بمكانة خاصة في دورة ند الشبا التي فتحت لهم الباب للمشاركة في منافسات الدراجات الهوائية وكرة السلة.

وأثنى ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم على المستويات القوية التي قدمها لاعبو الفريقين، موضحاً أنه لم يكن ممكناً توقع هوية الفائز حتى اللحظات الأخيرة للمباراة، وقال: مستوى كرة السلة على الكراسي المتحركة يتطور من دورة إلى أخرى، بالإضافة إلى إدراجها ضمن منافسات الدورة دفع الأندية للاهتمام بها أكثر واستقطاب نخبة من اللاعبين المميزين وهو ما انعكس على مستوى المباراة النهائية التي جاءت مثيرة وممتعة.

دعم

وأضاف العصيمي: من أهداف دورة ند الشبا الرياضية تحسين المستوى وزيادة عدد اللاعبين ونشر اللعبة في الدولة، وجميعها تحققت بفضل دعم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وختم قائلاً: لعبت دورة ند الشبا الرياضية دوراً كبيراً في دمج أصحاب الهمم في المجتمع بفضل مبادراتها وفعالياتها المتنوعة، ما كان له تأثير إيجابي عليهم، حتى شعار الدورة، قدرات لا حدود لها، يعكس طموحاتهم وأحلامهم وجاءت ليلة أصحاب الهمم جميلة وأوفت بوعودها وتوجت كل الجهود في دورة ند الشبا واللجان المنظمة وترجمت المباراة القيمة الحقيقية لأصحاب الهمم.

كما صرح المصري أشرف أبوزيد، لاعب فريق نادي خورفكان أن دورة ند الشبا قدمت أجمل صورة لدعم أصحاب الهمم بأشكال مختلفة وقال: نشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي على دعمه لأصحاب الهمم، الذين أصبحوا عنصراً رئيسياً في دورة ند الشبا، ونحن سعداء بتزايد الاهتمام بنا وتنوع الألعاب في الدورة، التي تميزت بدعمها المستمر لنا.

على جانب آخر، يلتقي فريقا الإمبراطور والجوارح الساعة التاسعة من مساء اليوم في نهائي مثير لمنافسات الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية الحدث الأكبر من نوعه الذي يقام سنوياً بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتضم 8 ألعاب رياضية هي (الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، القوس والسهم، الجري، الدراجات الهوائية، الجوجيتسو، وتحدي سبارتن ناس الليلي).

وكان الإمبراطور وصل إلى المباراة النهائية بعد فوزه في نصف النهائي الجمعة الماضي على فهود زعبيل بثلاثة أشواط نظيفة بواقع (18-25)،(21-25) و(19-25) فيما ضمن الجوارح تأهله إلى النهائي بعد فوزه على فريق بن ثاني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وسبق للفريقين أن التقيا في الجولة الأولى فاز الجوارح بثلاثة أشوط مقابل شوطين.

وسيكون الجمهور الحاضر على موعد مع سحوبات على جوائز قيمة أبرزها سيارة فورد من إهداء الطاير للسيارات أحد الرعاة الرئيسيين لدورة ند الشبا الرياضية وهي السيارة الرابعة التي تقدمها اللجنة المنظمة للجماهير.

بادل تنس

كما اختتمت منافسات الفئة المتقدمة للرجال وفئة المبتدئين للرجال والفئة المتوسطة للسيدات في بطولة البادل تنس حيث فاز الثنائي روبرتو رودريجوز وأنتونيو كاردونا توني بالمركز الأول في الفئة المتقدمة للرجال وذلك بعد فوزهما على الثنائي سيرجيو إيكارجو الكورسيا وجابريل إيزابلتا فونت بنتيجة 2-6 و3-6 ليحل الأخير في المركز الثاني بالبطولة.

فوز

وفي فئة المبتدئين للرجال فاز الثنائي زايد المهيري سيف وفارس المندوس بالمركز الأول بعد تغلبهما على الثنائي يوسف الفيلي ومرون خوري في المباراة النهائية بنتيجة 4-6 و4-6 ليحل الأخير في المركز الثاني.

وفي فئة المتوسط للسيدات فاز الثنائي أليسيا لوبيز آرياس ومالينا دي ليون جاكسون على الثنائي جوادالو دي سان فليكس وكريستينا دي باز بنتيجة 0-6 و0-6 ليحل الثنائي الأخير في المركز الثاني.

شريك استراتيجي

جددت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف رعايتها لدورة ند الشبا الرياضية لتكون شريكاً استراتيجياً لهذا الحدث الرياضي الكبير وتواصل دعمها له للعام التاسع على التوالي، وحرصت مؤسسة الإسعاف على دعم ورعاية دورة ند الشبا الرياضية منذ النسخة الأولى، وارتبط اسم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بدورة ند الشبا منذ بدايتها وكوادرها الطبية وسيارتها التي تقدم خدمات متكاملة دائماً تكون في قلب الحدث لتقديم الدعم للمحتاجين من المشاركين في البطولات.

ووقع عقد الاتفاقية في مقر مجلس دبي الرياضي سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وخليفة حسن الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

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