اتحاد الأجسام يبدأ مرحلة تشكيل منتخب الإمارات

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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دشن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية أولى خطواته الرئيسية لتطوير رياضة اللياقة البدنية والعمل على تشكيل منتخب للإمارات للياقة البدنية، سعياً لمشاركته في البطولات المحلية والدولية، وفقاً لرؤية الهيئة العامة للرياضة بتطوير الجانب الرياضي لأبناء المجتمع.

وأوضح رئيس لجنه اللياقة البدنية عضو الاتحاد أحمد بن ظبوي الفلاسي، أنه تم تشكيل لجنة تضم عدداً من المختصين لبحث تطوير اللياقة البدنية، وتابع: نتطلع إلى إعداد منتخب الإمارات للياقة البدنية لخوض المنافسات في المستقبل القريب من خلال الأندية والصالات الرياضية التي تمارس مهامها تحت مظلة الاتحاد ويتم اختيار المؤهلين للمنتخب الوطني لخوض الاختبارات الأولية تمهيداً لضم الأفضل.

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